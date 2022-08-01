Російські окупаційні війська обстріляли Бахмут на Донеччині. Від обстрілів спалахнули дві пожежі.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Донецькій області.

За інформацією рятувальників, одне відділення ліквідовувалося загоряння у двох суміжних приватних житлових будинках.

Фото: Головне управління ДСНС України у Донецькій області

Фото: Головне управління ДСНС України у Донецькій області

Співробітники іншого відділення гасили пожежу, яка спалахнула на балконі триповерхового житлового будинку.

"Рятувальниками з місця пожежі до лікувального закладу було госпіталізовано чоловіка, 1991 р.н. який внаслідок обстрілу отримав осколкове поранення нижньої кінцівки та потребував невідкладної медичної допомоги", - розповіли в ДСНС.

Пожежі локалізували і ліквідували. До рятувальних робіт залучили 12 осіб особового складу і дві одиниці техніки.

Фото: Головне управління ДСНС України у Донецькій області

Фото: Головне управління ДСНС України у Донецькій області

Фото: Головне управління ДСНС України у Донецькій області

Нагадаємо, днями російські окупанти чотири рази обстріляли Бахмут з "ураганів". Загинули люди, декілька отримали поранення.

До цього загарбники вдарили по готелю в місті. З-під завалів врятували чоловіка, якого госпіталізували до лікувального закладу. Одна людина загинула, ще 4 були поранені.