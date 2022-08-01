Банкіри розповіли, яким має бути оптимальний курс долара

Курс понад 40 грн сформований не ринком, тому він маніпулятивний.

Українські банкіри під час "Валютного форуму-2022" розповіли про те, яким має бути справедливий курс готівкового долара, повідомляє Minfin.

За словами директора департаменту відкритих ринків НБУ Олексія Лупіна, Нацбанк не міг довго забороняти купівлю безготівкової валюти. До повномасштабного вторгнення РФ безготівковий сегмент ринку становив 30−50% від готівкового. Тому рішення дозволити купівлю валюти, але з вимогою розміщення на тримісячному депозиті, ухвалили для того, щоб розтягнути попит на валюту і згладити його.

В НБУ заявляють, що готові продавати валюту, аби прибрати завищені курси як на готівковому, так і на безготівковому ринку. Наразі ж усі обмеження мають тимчасовий характер і після завершення війни валютне регулювання повернеться до передвоєнного стану.

За словами Лупіна, прогноз курсу валют до кінця цього року залежатиме від ситуації на фронті.

Як зауважив директор департаменту ринків капіталу "Приватбанку" Антон Коваленко, курс долара понад 40 є маніпулятивним, бо сформований не ринком.

"Впродовж перших місяців після початку війни сформувався певний рівень попиту на готівкову валюту, який до рішення НБУ задовільнявся на рівні 37 грн/$. Чому тоді в обмінниках долар коштує понад 40 грн? Я можу пояснити це лише бажанням торговців валютою зберегти свою маржу", - підкреслив Коваленко.

Він додав, що виходячи з ціни на міжбанку, курс готівкового долара може становити близько 38,8 грн. Він дозволятиме підтримувати рентабельність.

На думку керівника управління казначейських операцій "Банку Кредит Дніпро" Юрія Гриненка, курс залежатиме, наскільки щедрим буде НБУ, продаючи валюту під час інтервенцій на готівкові потреби: чим "щедріше", тим більше стабілізовуватиметься ситуація.

"Від цього, значною мірою, залежатиме падіння гривні і те, наскільки серйозним буде цей розрив. Я не маю ілюзій щодо того, що готівковий і офіційний курси можуть зрівнятися, готівковий ринок триматиметься на відстані. Але якщо ця відстань становитиме до 10%, це не змушуватиме експортерів шукати обхідні шляхи і продавати валюту за вигіднішим курсом", - зауважив Гриненко.

Нагадаємо, напередодні написав голова Ради Нацбанку України Богдан Данилишин, коментуючи ситуацію на валютному ринку, заявив, що певна дестабілізація на ринку готівкової валюти в Україні має тимчасовий характер. Курс нестабільний через проблеми з підвезенням готівкової валюти в регіони.

Нацбанк вперше з початку війни підвищив курс долара до гривні. Із 21 липня НБУ скорегував офіційний курс гривні до долара на 25% до 36,5686 грн/$. До цього з 24 лютого курс був зафіксований на рівні 29,2549 грн/$.