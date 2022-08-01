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Морські піхотинці знищили черговий танк російських окупантів

Хитрощі не допомогли росіянам зберегти техніку.

Морські піхотинці знищили черговий танк російських окупантів
Фото: Скріншот з відео

Українські морські піхотинці вивели з ладу ворожий танк за допомогою ПТРК "Стугна-П".  

Про це повідомив Стратком ЗСУ. 

Російські окупанти замаскували свій танк Т-72, і сподівалися, що його не помітять.

Втім, українські захисники влучним пострілом наблизили ще на один крок нашу перемогу. 

 

В Страткомі зазначили, що ворожу техніку знищили бійці 35 окремої бригади морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського.  

Нагадаємо, танкові підрозділи оперативного угруповання військ "Каховка" завдали удар по противнику на Південному напрямку.

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