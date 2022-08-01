Українські морські піхотинці вивели з ладу ворожий танк за допомогою ПТРК "Стугна-П".

Про це повідомив Стратком ЗСУ.

Російські окупанти замаскували свій танк Т-72, і сподівалися, що його не помітять.

Втім, українські захисники влучним пострілом наблизили ще на один крок нашу перемогу.

В Страткомі зазначили, що ворожу техніку знищили бійці 35 окремої бригади морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського.

Нагадаємо, танкові підрозділи оперативного угруповання військ "Каховка" завдали удар по противнику на Південному напрямку.