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Байден підтвердив вбивство лідера “Аль-каїди”

Аймана Аль-Завахірі ліквідували у Кабулі.

Байден підтвердив вбивство лідера “Аль-каїди”
Фото: ЕРА/UPG

Президент США Джо Байден підтвердив вбивство лідера терористичної організації “Аль-каїда” Аймана Аль-Завахірі.

“У суботу за моєю вказівкою США успішно виконали удар дроном у Кабулі, в Афганістані, вбивши еміра Аль-Каїди Аймана Аль-Завахірі”, – сказав президент у відеозверненнні.

“Правосуддя відбулося. Цього лідера терористів більше немає. Люди у всьому світі більше не мають боятися цього злого вбивцю. США продовжують демонструвати рішучість і здатність захистити американців від тих, хто хоче заподіяти їм шкоду. Сьогодні ми знову чітко заявляємо – скільки б часу це не зайняло, де б ви не ховалися, якщо ви є загрозою для наших людей, США вас знайдуть і ліквідують", – додав Байден.

За словами президента США, аль-Завахірі переїхав до Кабула, щоб возз'єднатися зі своїми найближчими родичами. Ніхто з членів його сім'ї не постраждав, також немає жертв серед цивільних. 

Місце знаходження терориста американським спецслужбам стало відомо раніше цьогоріч, пише BBC з посиланням на Білий дім.

“Протягом кількох місяців наша впевненість в тому, що Завахірі знаходиться в цьому місці в Кабулі, зростала. Протягом тривалого часу ми фіксували аль-Завахірі на балконі, куди у наслідку і вдарили”, – сказала чиновниця.

За її словами, з безпілотника випустили дві ракети Hellfire.

Cпецоперація проти аль-Завахірі стала першим ударом американців по “Аль-Каїді” в Афганістані з моменту виведення американських військ з країни у серпні минулого року.

Нагадаємо, аль-Завахірі був організатором терактів у США 11 вересня 2001 року, з того часу він переховувався.

“Аль-Каїду” він очолив після вбивства Усами бен Ладена у Пакистані у 2011 році.

Аль-Завахірі очолював список найбільш розшукуваних утікачів ФБР, за нього було оголошено винагороду у розмірі 25 мільйонів доларів.

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