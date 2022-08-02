Президент США Джо Байден підтвердив вбивство лідера терористичної організації “Аль-каїда” Аймана Аль-Завахірі.

“У суботу за моєю вказівкою США успішно виконали удар дроном у Кабулі, в Афганістані, вбивши еміра Аль-Каїди Аймана Аль-Завахірі”, – сказав президент у відеозверненнні.

“Правосуддя відбулося. Цього лідера терористів більше немає. Люди у всьому світі більше не мають боятися цього злого вбивцю. США продовжують демонструвати рішучість і здатність захистити американців від тих, хто хоче заподіяти їм шкоду. Сьогодні ми знову чітко заявляємо – скільки б часу це не зайняло, де б ви не ховалися, якщо ви є загрозою для наших людей, США вас знайдуть і ліквідують", – додав Байден.

За словами президента США, аль-Завахірі переїхав до Кабула, щоб возз'єднатися зі своїми найближчими родичами. Ніхто з членів його сім'ї не постраждав, також немає жертв серед цивільних.

On Saturday, at my direction, the United States successfully conducted an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the emir of al-Qa’ida: Ayman al-Zawahiri.



Justice has been delivered. — President Biden (@POTUS) August 1, 2022

Місце знаходження терориста американським спецслужбам стало відомо раніше цьогоріч, пише BBC з посиланням на Білий дім.

“Протягом кількох місяців наша впевненість в тому, що Завахірі знаходиться в цьому місці в Кабулі, зростала. Протягом тривалого часу ми фіксували аль-Завахірі на балконі, куди у наслідку і вдарили”, – сказала чиновниця.

За її словами, з безпілотника випустили дві ракети Hellfire.

Cпецоперація проти аль-Завахірі стала першим ударом американців по “Аль-Каїді” в Афганістані з моменту виведення американських військ з країни у серпні минулого року.

Нагадаємо, аль-Завахірі був організатором терактів у США 11 вересня 2001 року, з того часу він переховувався.

“Аль-Каїду” він очолив після вбивства Усами бен Ладена у Пакистані у 2011 році.

Аль-Завахірі очолював список найбільш розшукуваних утікачів ФБР, за нього було оголошено винагороду у розмірі 25 мільйонів доларів.