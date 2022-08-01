Рашагейт в Італії. Як «праві» за змовою з росіянами зняли уряд Драгі

Італійська преса вже четвертий день поспіль обговорює вірогідну змову італійських «правих» з партій «Ліга» та «Вперед, Італіє» з представниками посольства Росії в Римі, яка могла спричинити падіння уряду Маріо Драгі . Що наразі відбувається в Італії, як цей скандал вплинув на передвиборчі результати та наскільки цей скандал вплине на допомогу, що постачає Італія Україні – далі LB.ua .

Фото: EPA/UPG Зліва направо: президент нижньої палати Роберто Фіко, голова Конституційного суду Італії, Джуліано Амаро, прем’єр-міністр Маріо Драгі та міністр оборони Лоренцо Геріні під час святкування Дня Республіки в Римі, 2 червня 2022 р

“Russo-гейт” по-італійськи

У травні лідер популістської партії «Ліга», прихильник Путіна Маттео Сальвіні, разом із правим “Рухом 5 зірок” розпочали відкриту кампанію проти уряду Драгі та просували резолюцію в італійському парламенті щодо заборони поставок озброєння Україні. Вже тоді італійські медіа обговорювали викриту інформацію про підготовку візиту Сальвіні до Москви. Антоніо Капуано, радник з міжнародний питань партії, мав домовитися про обід Сальвіні з Сергієм Лавровим і про зустріч із Дмитром Медведєвим, що мали відбутися 31 травня.

Наприкінці минулого тижня журналіст-розслідувач Якобо Якобоні з видання La Stampa розповів про зустріч співробітника посольства РФ в Італії Олега Костюкова з Капуано, де серед іншого порушувалося питання розпаду уряду Драгі. Костюков питав про те, скільки представників «Ліги» готові вийти з італійського уряду. Журналіст при цьому посилається на документи, отримані від італійської розвідки.

La Stampa розповідає, що 26 травня Маріо Драгі спілкувався телефоном із Путіним, щоб спробувати зрушити з місця ситуацію із блокуванням зерна. Після слів Драгі “я не побачив проблиску надії на мир“, стало зрозуміло, що успіхів ця розмова не мала. Паралельно, 27 – 28 травня, російські чиновники працюють із “Лігою” проти Драгі, залучаючи Капуано та Костюкова до розпаду коаліції.

Фото: EPA/UPG

Усі звинувачення Маттео Сальвіні відкидає і наполягає, що “контактів із посольством РФ у Римі у нього уже не було кілька років”. Директор видання La Stampa Массімо Джанніні після публікації газетою подробиць перемовин між членами партії “Ліга” та Москвою щодо долі уряду Драгі відповідає Сальвіні – “газета займається справжньою журналістикою”.

В Італії спеціальний нагляд за діяльністю розвідувальних служб здійснює парламентський комітет з безпеки (Copasir). Він зазвичай ніколи не висловлює політичних оцінок щодо діяльності парламентарів, однак там перевіряють, чи вплинув вилив тої чи іншої інформації на нацбезпеку. Як у травні, так і зараз Copasir «ініціював звичайні процедури» щодо «діяльності, яку, як випливає з повідомлень преси, здійснював колишній депутат Антоніо Капуано з деякими дипломатичними представництвами з питань, що стосуються національної безпеки», – заявив президент Copasir, сенатор Адольфо Урсо.

«Подібні ініціативи мають виникати на рівні лідерів уряду, а не лідерів партій», – каже Франко Габріеллі, заступник секретаря МВС Італії, що є відповідальним за секретні служби.

Фото: EPA/UPG

Іще наприкінці травня, коли вперше італійці почули про планування візиту Маттео Сальвіні до Москви, Маріо Драгі висловився доволі чітко і жорстко щодо гіпотези про поїздку Маттео Сальвіні. «Позиція італійського уряду не змінюється. Вона завжди відповідала позиції ЄС і G7 та підтримці трансатлантичних відносин і не змінить свого вектору».

До речі, у звіті Європарламенту про іноземне втручання в демократичний процес ЄС від 8 лютого 2022 говориться, що «такі партії, як Fpo, Rn і Lega підписали угоди про співпрацю з партією «Єдина Росія» президента Росії Володимира Путіна, і тепер стикаються зі звинуваченнями ЗМІ в тому, що вони готові прийняти політичне фінансування з РФ».

Блеф Берлусконі

«Сьогоднішні викриття в пресі про зв'язки між Сальвіні та Росією викликають занепокоєння. Ця виборча кампанія починається найгіршим із можливих способів. Попросимо уже рахунок», – заявив секретар Демократичної партії Енріко Летта.

Водночас видання La Repubblica опублікувало велике розгорнуте інтерв'ю Сільвіо Берлусконі, колишнього прем’єр-міністра Італії та давнього союзника Путіна. Згідно з повідомленнями, Берлусконі, який очолює правоцентристську партію “Вперед, Італіє”, також проводив розмови з російським послом у день, коли відмовився від підтримки уряду Драгі.

Інтерв’ю має безліч строкатих цитат. Але в якийсь момент Сільвіо Берлусконі оголошує позицію, яка надто співпадає із тою пропагандою, що озвучує Кремль. «Я розмовляв з послом Росії в Італії Разовим. Він пояснив мені, що саме, на їх думку, зробив Зеленський». І додає: «У нього я довідався, що дії України призвели до двадцяти тисяч жертв (на непідконтрольних територіях) і що вторгнення РФ було необхідним, тому що ризик полягав у тому, що Україна нападе на Росію».

Позиція “Вперед, Італіє” з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну не була визначеною. Точніше, була просто тиша. Потім з’явилася перша поміркована позиція проти агресії. Але остаточно думка сформувалася якраз наприкінці травня (20 травня), коли Сільвіо Берлусконі у Неаполі на публічному заході розкритикував НАТО і заявив, що “Європа повинна зробити мирну пропозицію, намагаючись змусити українців прийняти вимоги Путіна. Посилати зброю означає бути співвоюючими».

Фото: EPA/UPG Сільвіо Берлусконі

Проте, як не дивно, навіть після «Рашагейту», італійські «праві» думають про формування коаліції уже після проведення виборів 25 вересня. Рейтинги прихильності, незважаючи на новини, для двох правих партій майже не змінилися. У партії “Ліга” знизився рейтинг лише на 1.5% і становить наразі 13.5-13.7%, у “Вперед, Італіє”, - це мінімальні 0.5% (7.3%).

Партія Джорджії Мелоні “Брати Італії” впевнено тримає першість як серед «правих», так і в цілому у загальнопартійному рейтингу. За даними агенцій Ipsos та SWG, станом на 30 липня італійців, готових проголосувати за цю партію, десь біля 23.3% (+3.3% від 26 липня) та 25% (1.4% від 18 липня) відповідно.

Демократична партія Маріо Драгі наразі перебуває на другому місці із 23%, а “Рух 5 зірок” розміщується на четвертій сходинці із показником прихильності у 10.3%.

Поступово набирає голоси партія “Дія”, сформована колишнім італійським бізнесменом та членом Європарламенту Карлом Календою (у липні це близько 5.6% голосів виборців). Наразі “Дія” проводить перемовини із Демократичною партією для формування більш потужної коаліції “лівих” сил.

Фото: giorgiameloni.it лідерка партії ‘Брати Італії’ Джорджія Мелоні

Лідерка “правої” партії “Брати Італії” Джорджія Мелоні, яка наразі воліє стати наступним прем’єром, вимагає додати до коаліційної угоди два важливих пункти: беззаперечну підтримку Україні і визначеність економічних реформ Італії. На її думку, погоджена підтримка України дозволить усім “правим” і навіть представникам “Ліги” мати переваги під час узгодження міністерських посад, одна з яких – міністр закордонних справ. І, якщо її обійме за квотою представник “Ліги”, то Італія хоча б буде в тренді провідних держав світу – G7 та НАТО.

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Зарано говорити про те, наскільки “Рашагейт” вплинув на італійське суспільство. Чесно кажучи, слабо віриться у те, що це якось змінить результати виборів, адже італійці наразі більше зайняті відпусткою та пляжними забавами, а не роздумами про ймовірне втручання іншої країни у роботу уряду.

Зрозуміло одне: Росія продовжуватиме дестабілізувати ситуацію в Італії й надалі. Наразі говорять про штучну міграційну загрозу. Італійські журналісти з декількох провідних видань зазначили, що наплив мігрантів помітно збільшився. Береги Лівії, що частково перебувають під контролем збройних формувань генерала Хафтара та російських найманців з групи «Вагнер», усе більше наповнюються мігрантами. Очевидно, що питання міграції стане ключовим під час вересневих виборів.

Лише учора міністр оборони України Олексій Резніков подякував італійському народу та своєму візаві Лоренцо Гуерріні за новий пакет військової допомоги для української армії. Напрацювання цієї допомоги було іще за каденції Драгі. Якою буде підтримка Італії після 25 вересня ми іще будемо обговорювати…і не раз.