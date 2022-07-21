В Італії розпустили парламент і готуються до виборів

Президент Італії Серджо Матарелла розпустив сьогодні парламент і призначив нові вибори, повідомляє "Європейська правда".
Відповідно до рішення Матарелли, нові вибори відбудуться 25 вересня.
"Як офіційно оголошено, я підписав декрет про розпуск парламенту і проведення нових виборів протягом 70 днів, як і заплановано", – сказав італійський президент.
Він підкреслив, що розпуск парламенту був останнім кроком, але цього вимагала політична ситуація в державі.
"Обговорення, голосування й умови чітко показали відсутність перспектив для нової більшості (в парламенті - Ред.)", – зазначив Матарелла.
Декрет про розпуск отримали спікери обох палат італійського парламенту – Сенату і Палати депутатів.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі знову подав у відставку. Цього разу президент країни Серхіо Маттарелла її підтримав.
Водночас очільник італійського МЗС Луїджі Ді Майо попередив, що безлад, який охопив уряд Маріо Драгі, загрожує позбавити Україну військової підтримки.