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В Італії розпустили парламент і готуються до виборів

Дострокові заплановані на 25 вересня.

В Італії розпустили парламент і готуються до виборів
Фото: EPA/UPG

Президент Італії Серджо Матарелла розпустив сьогодні парламент і призначив нові вибори, повідомляє "Європейська правда".

Відповідно до рішення Матарелли, нові вибори відбудуться 25 вересня.

"Як офіційно оголошено, я підписав декрет про розпуск парламенту і проведення нових виборів протягом 70 днів, як і заплановано", – сказав італійський президент.

Він підкреслив, що розпуск парламенту був останнім кроком, але цього вимагала політична ситуація в державі.

"Обговорення, голосування й умови чітко показали відсутність перспектив для нової більшості (в парламенті - Ред.)", – зазначив Матарелла.

Декрет про розпуск отримали спікери обох палат італійського парламенту – Сенату і Палати депутатів.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі знову подав у відставку. Цього разу президент країни Серхіо Маттарелла її підтримав.

Водночас очільник італійського МЗС Луїджі Ді Майо попередив, що безлад, який охопив уряд Маріо Драгі, загрожує позбавити Україну військової підтримки.

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