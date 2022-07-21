Естонія не бачить проблеми у скороченні споживання газу, Іспанія й Португалія проти рекомендацій ЄС

Скорочення споживання газу на 15%, що пропонує Європейська комісія через побоювання, що Росія може припинити його постачання взимку, не становитиме проблеми для Естонії. Про це заявила прем’єрка країни Кая Каллас, пише місцеве видання ERR.

"Споживання газу в Естонії в реальності вже знизилося. У першій половині 2022 року ми споживали на 18% менше, ніж у той же період у 2021 році. Хоча історично наше споживання газу становило приблизно п'ять терават-годин на рік, тепер ми прогнозуємо до зими чотири терават-години", - заявила Каллас у четвер на першій пресконференції нового уряду.

Уряд також ухвалив позицію Естонії для засідання Ради ЄС на рівні міністрів енергетики.

"Ми підтримуємо ці цілі зі скорочення (споживання газу - ред.), а також підтримуємо те, що при значних перебоях з постачанням також повинні враховуватися попередні зусилля держав-членів щодо скорочення свого споживання газу. Важливо якнайшвидше позбутися російського викопного палива, а також припинити фінансування військової машини Путіна, і держави-члени зможуть самі вибрати, як точно це зробити", - зазначила Каллас.

Натомість Іспанія та Португалія виступають проти 15-відсоткового скорочення споживання газу.

Міністр енергетики Португалії Жоао Галамба заявив, що його країна "категорично проти" непропорційної та нестійкої пропозиції ЄС, пише “Європейська правда”.

За його словами, пропозиція не враховує особливих гідроенергетичних потреб Іспанії та Португалії. Через нинішню посуху обидві країни змушені виробляти більше електроенергії на газових електростанціях.

Позицію Галабми підтримала і міністр енергетики Іспанії Тереза Рібера. Вона також заявила, що не хоче диктувати споживачам обмеження споживання газу.

"Ми не будемо вводити закон, що диктує температуру термостатів у квартирах", - заявила вона.

Нагадаємо, Євросоюз розробив план скорочення споживання газу та рекомендує країнам-членам Союзу добровільно скоротити споживання на 15% з серпня по березень. Якщо ризик серйозного дефіциту газу буде оцінюватися як високий, скорочення споживання буде вже не добровільним, а обовʼязковим. Цю пропозицію має схвалити більшість країн ЄС.