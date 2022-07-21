"Він, очевидно, занадто здоровий", – директор ЦРУ заперечив наявність інформації про хворобу Путіна

За словами Бернса, Путін переконаний, що "його доля – відновити Росію, як велику державу".

Директор ЦРУ Вільям Бернс заперечив наявність даних про серйозну хворобу президента РФ, яку йому періодично приписують журналісти з різних країн.

На Форумі з безпеки в Аспені Бернс, який у двотисячних був американським послом у Росії і працює з російськими питаннями близько 20 років, описав Путіна як "дуже горючу суміш образи, амбіцій та невпевненості", пише The Guardian.

"Ходить багато чуток про здоровʼя президента Путіна, і, наскільки ми можемо судити, він, очевидно, занадто здоровий", – сказав Бернс.

Директор ЦРУ вважає, що Путін має переконання, що "його доля – відновити Росію, як велику державу".

Нагадаємо, українські й західні медіа з посиланням на анонімні джерела періодично публікують матеріали про загадкову хворобу Путіна. Офіційно в Росії дані про стан здоровʼя свого президента не поширюють.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи ці публікації у спілкуванні з журналістами, зазначав, що президент РФ дійсно "хворий" – на неповагу і бажання катувати українців та захоплювати території.