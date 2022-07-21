Війна в Україні підштовує Китай обдумувати напад на Тайвань, – директор ЦРУ

Вільям Бернс вважає, що роздуми Пекіна стосуються того, як і коли він це зробить.

Директор ЦРУ Вілл Бернс вважає, що російський досвід вторгнення в Україну впливає на розрахунки Китаю щодо того, як і коли він може напасти на Тайвань.

Під час виступу на Форумі безпеки в Аспені Бернс відкинув припущення, що лідер КНР Сі Цзіньпін може напасти на Тайвань після ключового зустрічі Комуністичної партії, запланованої на кінець цього року, пише The Guardian. Бернс натомість вважає, що ризик вторгнення буде підвищуватися з кожним роком.

"Я би не став недооцінювати рішучість Сі затвердити контроль Китаю", – зазначив він.

Бернс додав, що Китай був "занепокоєний", спостерігаючи війну в Україні, що триває вже понад 140 днів, і охарактеризував її як стратегічний провал Путіна, який сподівався повалити київську владу протягом тижня.

"Ми вважаємо, що це, можливо, стосується не стільки питання про те, чи може китайське керівництво через декілька років вирішити застосувати силу для контролю над Тайванем, скільки питання про те, коли і як вони це зроблять", – заявив Бернс.

Він зазначив, що, на погляд розвідників, Китай на українському прикладі засвоїв, що "не можна досягти швидких і рішучих перемог непереборною силою".

"Я підозрюю, що урок, який засвоюють китайське керівництво і військові, полягає в тому, що вам треба накопичити переважну силу, якщо ви збираєтесь обдумувати це в майбутньому", – сказав він.

Також, на його погляд, Китай засвоїв, що має "контролювати інформаційний простір" і робити все можливе, аби захистити свою економіку від потенційних санкцій.

За його словами, США, як і раніше, не вважають, що Пекін пропонує військову підтримку Росії, попри підтримку в риториці.

Тайвань – це держава з обмеженим міжнародним визнанням, яку КНР вважає своєю "відколотою" частиною. Згідно з міжнародними зобовʼязаннями, Вашингтон в разі нападу на Тайвань повинен забезпечити цю країну зброєю для самозахисту.

Вашингтон і Пекін постійно мають суперечки через тайванське питання. США наполягають, що Китай не має права посягти на Тайвань, а КНР тим часом звинувачує американців у втручанні в "внутрішні справи".