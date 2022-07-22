21 липня законодавці обрали першу президентку Індії з племінних громад країни. Посаду, термін якої становить 5 років, отримала Драупаді Мурму.

Про це пише Reuters.

Обрання Мурму має посилити привабливість партії прем’єр-міністра Нарендри Моді серед маргіналізованих груп напередодні загальних виборів у 2024 році.

Мурму – 64-річна вчителька, яка стала політиком. Вона є другою жінкою, яка обійме здебільшого церемоніальну роль глави республіки. Мурму офіційно очолить країну з 25 липня.

Фото: ЕРА/UPG

“Понад 4500 законодавців штату та федерального рівня проголосували на президентських виборах у понеділок, а у четвер було проведено підрахунок бюлетенів”, – зазначає видання.

Перемогу Мурму забезпечила, зокрема, підтримка партії Моді “Бхаратія Джаната” – одна з двох провідних загальнонаціональних партій Індії.

“Дочка Індії, що походить із племінної громади, яка народилася у віддаленій частині східної Індії, була обрана нашим президентом!” – написав Моді у Твіттері.

India scripts history. At a time when 1.3 billion Indians are marking Azadi Ka Amrit Mahotsav, a daughter of India hailing from a tribal community born in a remote part of eastern India has been elected our President!



Congratulations to Smt. Droupadi Murmu Ji on this feat. — Narendra Modi (@narendramodi) July 21, 2022

Мурму перемогла кандидата від опозиції Яшванта Сінха, колишнього міністра фінансів партії Моді, а тепер – його жорсткого критика, отримавши майже вдвічі більше голосів.

Президент Індії виконує функції верховного головнокомандувача Збройними силами, але прем'єр-міністр має виконавчі повноваження. Мурму замінить на посаді 14-го президента країни Рама Натха Ковінда.

Водночас президент відіграє ключову роль під час політичних криз, наприклад, коли загальні вибори є безрезультатними, вирішуючи, яка партія має найкращі можливості для формування уряду.