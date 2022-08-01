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Нова Зеландія посилила санкції проти Росії

Обмедження впроваджуються проти страхової компанії "СОГАЗ", компанії "РЖД" та проти оборонних підприємств РФ.

Нова Зеландія посилила санкції проти Росії

Влада Нової Зеландії повідомила в понеділок, що розшили санкції проти Росії через військове вторгнення в Україну, заходи впроваджуються проти низки підприємств ВПК, компаній "СОГАЗ" та "РЖД".

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на МЗС Нової Зеландії.

"Санкції впроваджуються проти страхової компанії "СОГАЗ", компанії "РЖД" та проти оборонних підприємств, які займаються розробкою, виробництвом та випробуваннями військової техніки для ЗС Росії", - йдетьяся в заяві.

Санкції передбачають "широкий спектр заходів, включаючи заборону на поїздки, заморожування активів, заборону на проведення фінансових операцій та на прибуття в країну морських та повітряних суден. Вони також забороняють фізичним та юридичним особам Нової Зеландії надавати товари та послуги збройним силам Росії, її оборонним підприємствам, на які поширюються санкції".

Нагадаємо, в березні уряд Нової Зеландії запровадив санкції проти російських посадовців, зокрема, президента РФ Володимира Путіна, прем’єр-міністра Михайла Мішустіна, міністра закордонних справ Сергія Лаврова та міністра оборони Сергія Шойгу.

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