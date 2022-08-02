Новий пакет оборонної допомоги від США наближає Україну до перемоги, – Зеленський

Новий пакет оборонної допомоги від Сполучених Штатів Америки наближає Україну до перемоги.
Про це президент України Володимир Зеленський написав у Твіттері.
“Дякую президенту США за лідерство й міцну підтримку України та розуміння загрози для цивілізованого світу з боку Росії. Разом стоїмо на захисті цінностей свободи, спільних для України та Сполучених Штатів”, – зазначив він.
Дякую @POTUS за лідерство й міцну підтримку 🇺🇦 та розуміння загрози для цивілізованого світу з боку 🇷🇺. Разом стоїмо на захисті цінностей свободи, спільних для 🇺🇦 та 🇺🇸. Новий пакет оборонної допомоги наближає нас до перемоги.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 1, 2022
Нагадаємо, президент США Джо Байден підписав черговий пакет безпекової допомоги Україні вартістю 550 млн доларів.
Допомога, яка надходить із запасів США, включає 75 тис. боєприпасів для артилерії і нерозголошену кількість додаткових боєприпасів для високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS.
Раніше стало відомо, що зі США до України прибули чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS прибули в Україну, а з Німеччини – далекобійні ракетні системи залпового вогню MARS II.