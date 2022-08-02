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Новий пакет оборонної допомоги від США наближає Україну до перемоги, – Зеленський

"Разом стоїмо на захисті цінностей свободи".

Новий пакет оборонної допомоги від США наближає Україну до перемоги, – Зеленський
Фото: РБК-Україна

Новий пакет оборонної допомоги від Сполучених Штатів Америки наближає Україну до перемоги.

Про це президент України Володимир Зеленський написав у Твіттері.

“Дякую президенту США за лідерство й міцну підтримку України та розуміння загрози для цивілізованого світу з боку Росії. Разом стоїмо на захисті цінностей свободи, спільних для України та Сполучених Штатів”, – зазначив він.

Нагадаємо, президент США Джо Байден підписав черговий пакет безпекової допомоги Україні вартістю 550 млн доларів.

Допомога, яка надходить із запасів США, включає 75 тис. боєприпасів для артилерії і нерозголошену кількість додаткових боєприпасів для високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS

Раніше стало відомо, що зі США до України прибули чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS прибули в Україну, а з Німеччини – далекобійні ракетні системи залпового вогню MARS II.

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