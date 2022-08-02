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На Херсонщині окупанти розстріляли бус з цивільними, 3 людей загинуло

Є також постраждалі.

На Херсонщині окупанти розстріляли бус з цивільними, 3 людей загинуло
Фото: скріншот

У районі села Довгове Херсонської області рашисти з протитанкового ракетного комплексу розстріляли цивільний мікроавтобус. 

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Загинуло три, поранено п’ять мирних жителів. 

Постраждалих доставлено у лікарню, їм надано допомогу.

Нагадаємо, начальник об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк заявила, що українські сили продовжують відтісняти ворога на Херсонському напрямку, а населенню рекомендують евакуюватись.

У Херсонській обласній військовій адміністрації заявили, що через бойові дії в Херсонській області повністю знищено декілька сіл.

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