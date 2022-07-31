На Херсонщині в сотнях сіл вже критична ситуація, - ОВА

Через бойові дії в Херсонській області повністю знищено декілька сіл.

Про це повідомляється у Facebook Херсонської обласної військової адміністрації.

Повідомляється, що в сотнях сіл склалася критична ситуація - знищені будинки, школи, заміновані поля і річки, пожежі в лісах, поранені і вбиті мирні люди.

"Без світла і води деякі села вже 5 місяців, пенсії і соцвиплати в таких селах люди не отримують з березня. Люди змушені тікати на підконтрольну Україні територію або в сусідні села. Тому є такі громади, де залишилося жити до 10 осіб, а деякі села повністю знищені", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що протягом двох місяців Херсонська область залишається без зв'язку українських мобільних операторів. Працює дротовий інтернет, але трафік йде через Росію, тому більшість сервісів заблоковані і працюють тільки з VPN.

Нагадаємо, що відмова українців співпрацювати з владою тимчасово окупованих територій створює великі проблеми російським загарбникам.

Також зазначимо, що українська штурмова авіація завдала двох ударів по російських позиціях у Херсонській області.