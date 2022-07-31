Сотні кілометрів окопів, - Старух про оборону Запоріжжя

Допомагали в їх будівництві всі українські регіони.

Українські бійці вибудували таку лінію оборону Запоріжжя, при якій ворожі удари гармат та РСЗВ не досягають до міста. Мова йде про сотні кілометрів окопів.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух в інтерв'ю Укрінформу.

На питання журналіста чи розглядає очільник області нову спробу наступу росіян він відповів, що регіон і так "5 місяців атакують", але ЗСУ вправно тримають оборону: відстрілюються, збивають літаки, підбивають танки, знищують особовий склад ворога.

"Ми з військовим командуванням у березні, розуміючи сили наступу, вибудували модель оборони, щоб зупинити ворога на підступах до Запоріжжя, аби сюди не долітали засоби ураження", - каже Старух.

Також він наголосив, потрібна була така лінія оборони, щоб "не дострілювали із гармат і реактивних систем залпового вогню".

"Увесь час риються окопи, будуються опорні пункти. Це сотні кілометри окопів. Нам допомагали в їх будівництві всі українські регіони. Планова робота над посиленням оборони області не зупиняється ні на один день. Запорізьку область захищає велика кількість мотивованих та сильних бійців", - підсумував Старух.

Нагадаємо, що вранці 23 липня російські військові вдарили ракетами по околицях Запоріжжя. Загиблих і поранених немає.