"Маріупольці, евакуюйтесь, поки є можливість", закликає радник мера.

У Маріуполі російські окупанти пробують ремонтувати зруйновані власними обстрілами будинки, однак це більше нагадує ілюзію відновлювальних робіт.

Про це у Телеграм написав радник мера міста Петро Андрющенко.

"Маріуполь. Наочна демонстрація того, що вся робота окупантів спрямована лише на створення ілюзії відновлення. Вулиця Володимирська, 7. В розтрощеному будинку окупанти замінили радіатори опалення та розпочали ремонт під’їзду", - йдеться у повідомленні.

На відео, яке оприлюднив радник мера видно, що радіатори опалення встановлюють у зруйнованих квартирах, які непридатні для проживання.

"Здається, тут коментарі зайві. Маріупольці, ви досі очікуєте опалення взимку? Евакуюйтесь, поки є можливість", - додав радник мера.

Нагадаємо, що в Приморському районі Маріуполя російські окупанти будують “збірні бетонні курники” під виглядом багатоповерхівок.

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