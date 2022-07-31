Чи полетить Пелосі на Тайвань та чи розпочне Китай велику війну
Чи полетить Пелосі на Тайвань та чи розпочне Китай велику війну
Перевірити на достовірність списки загиблих в Оленівці, які виклали окупанти, неможливо, – Азов
Перевірити на достовірність списки загиблих в Оленівці, які виклали окупанти, неможливо, – Азов
Харківські угоди: зрада без строку давності
Харківські угоди: зрада без строку давності
Пелосі вирушила в азійське турне попри погрози Китаю
Пелосі вирушила в азійське турне попри погрози Китаю
Білецький підтвердив убивство частини полонених "азовців" під час російського удару по вʼязниці Оленівки
Білецький підтвердив убивство частини полонених "азовців" під час російського удару по вʼязниці Оленівки
Тарас Чмут: «Ми маємо більш серйозно ставитися до війни»
Тарас Чмут: «Ми маємо більш серйозно ставитися до війни»
Блінкен розповів Кулебі про результати розмови з Лавровим
Блінкен розповів Кулебі про результати розмови з Лавровим
Борис Гудзяк: «У світі йде 20 воєн. Але звертають увагу на Україну, бо тут називають речі своїм іменем: це є добро, а це є зло»
Борис Гудзяк: «У світі йде 20 воєн. Але звертають увагу на Україну, бо тут називають речі своїм іменем: це є добро, а це є зло»
ГоловнаСуспільствоВійна

У Маріуполі окупанти ставлять радіатори опалення у зруйнованих будинках, - Андрющенко

"Маріупольці, евакуюйтесь, поки є можливість", закликає радник мера.

У Маріуполі окупанти ставлять радіатори опалення у зруйнованих будинках, - Андрющенко
Маріуполь
Фото: Скріншот відео

У Маріуполі російські окупанти пробують ремонтувати зруйновані власними обстрілами будинки, однак це більше нагадує ілюзію відновлювальних робіт.

Про це у Телеграм написав радник мера міста Петро Андрющенко.

"Маріуполь. Наочна демонстрація того, що вся робота окупантів спрямована лише на створення ілюзії відновлення. Вулиця Володимирська, 7. В розтрощеному будинку окупанти замінили радіатори опалення та розпочали ремонт під’їзду", - йдеться у повідомленні.

На відео, яке оприлюднив радник мера видно, що радіатори опалення встановлюють у зруйнованих квартирах, які непридатні для проживання. 

"Здається, тут коментарі зайві. Маріупольці, ви досі очікуєте опалення взимку? Евакуюйтесь, поки є можливість", - додав радник мера.

Нагадаємо, що в Приморському районі Маріуполя російські окупанти будують “збірні бетонні курники” під виглядом багатоповерхівок.

Базові продукти харчування у місті продають з націнкою 200-300%.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також