У Маріуполі російські окупанти пробують ремонтувати зруйновані власними обстрілами будинки, однак це більше нагадує ілюзію відновлювальних робіт.
Про це у Телеграм написав радник мера міста Петро Андрющенко.
"Маріуполь. Наочна демонстрація того, що вся робота окупантів спрямована лише на створення ілюзії відновлення. Вулиця Володимирська, 7. В розтрощеному будинку окупанти замінили радіатори опалення та розпочали ремонт під’їзду", - йдеться у повідомленні.
На відео, яке оприлюднив радник мера видно, що радіатори опалення встановлюють у зруйнованих квартирах, які непридатні для проживання.
"Здається, тут коментарі зайві. Маріупольці, ви досі очікуєте опалення взимку? Евакуюйтесь, поки є можливість", - додав радник мера.
Нагадаємо, що в Приморському районі Маріуполя російські окупанти будують “збірні бетонні курники” під виглядом багатоповерхівок.
Базові продукти харчування у місті продають з націнкою 200-300%.