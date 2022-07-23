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У Маріуполі продукти продають з націнкою до 300%

У самому місті майже немає роботи.

У Маріуполі продукти продають з націнкою до 300%
Фото: Маріупольська міськрада

У тимчасово захопленому російськими військами Маріуполі базові продукти харчування продають з націнкою 200-300%.

Про це у Телеграмі повідомляє Маріупольська міська рада.

«Питна вода на розлив по 4 грн за літр. 25 грн за буханку звичайного хліба. Кіло м’яса – 500 грн, а десяток курячих яєць – 45 грн. Така цінова політика окупантів у Маріуполі. Базові продукти харчування продають маріупольцям з націнкою 200-300%», - йдеться у повідомленні.

У раді зазначили, що це при тому, що у самому місті майже немає роботи.

«Все, що сьогодні роблять окупанти в Маріуполі – це вбивство, руйнування, мародерство та знущання над людьми. Російський мир як він є», - написали у міській раді.

Нагадаємо, що російські окупаційні війська з п'ятниці і до ранку понеділка 25 липня закривають в'їзд та виїзд з окупованого Маріуполя Донецької області "для проведення фільтраційних заходів".

Також обстріли військ РФ зруйнували у Маріуполі мозаїчні композиції «Дерево життя» та «Боривітер» авторства визначних українських художників Алли Горської та Віктора Зарецького. 

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