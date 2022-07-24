На Полтавщині стрілятимуть, це будуть навчання

У неділю, 24 липня, на території Полтавської області проходитимуть навчальні стрільби. Зокрема, у Миргородській громаді.

Про це повідомляє голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін в Telegram.

Керівник ОВА закликав жителів зберігати спокій.

"Сьогодні, 24 липня, триватимуть навчальні стрільби в Миргородській громаді. Якщо ви почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій", - написав він.

Нагадаємо, що 30 червня на Полтавщині заборонили продавати й використовувати салюти, феєрверки, петарди та іншу піротехніку для розваг.