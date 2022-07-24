Росіяни в одеському порту завдали удару по сховищу зерна
Росіяни в одеському порту завдали удару по сховищу зерна
​Російські військові обстріляли Кіровоградщину 13 ракетами, є загиблі та поранені (оновлено)
​Російські військові обстріляли Кіровоградщину 13 ракетами, є загиблі та поранені (оновлено)
Ворог атакував крилатими ракетами морський порт в Одесі (оновлено)
Ворог атакував крилатими ракетами морський порт в Одесі (оновлено)
​Під покровом кедра. Гра тіней групи воєнної розвідки
​Під покровом кедра. Гра тіней групи воєнної розвідки
Працюємо над організацією 4 евакуаційних коридорів на Харківщині, - Синєгубов
Працюємо над організацією 4 евакуаційних коридорів на Харківщині, - Синєгубов
Росіяни заперечують своє відношення до атаки на Одесу, - міноборони Туреччини
Росіяни заперечують своє відношення до атаки на Одесу, - міноборони Туреччини
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Що отримала Україна, а що – Росія від зернових домовленостей
Що отримала Україна, а що – Росія від зернових домовленостей
ДБР повідомило Сівковичу про підозру в держзраді
ДБР повідомило Сівковичу про підозру в держзраді
ГоловнаСуспільствоВійна

На Полтавщині стрілятимуть, це будуть навчання

У Миргородській громаді.

На Полтавщині стрілятимуть, це будуть навчання
Дмитро Лунін
Фото: facebook.com/lunin.official

У неділю, 24 липня, на території Полтавської області проходитимуть навчальні стрільби. Зокрема, у Миргородській громаді.

Про це повідомляє голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін в Telegram.

Керівник ОВА закликав жителів зберігати спокій.

"Сьогодні, 24 липня, триватимуть навчальні стрільби в Миргородській громаді. Якщо ви почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій", - написав він.

Нагадаємо, що 30 червня на Полтавщині заборонили продавати й використовувати салюти, феєрверки, петарди та іншу піротехніку для розваг. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також