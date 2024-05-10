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Переломна фаза війни може настати в найближчі два місяці, – командувач Сухопутних військ Павлюк

Оскільки американська допомога тільки почала надходити на лінію фронту, російські генерали кидають на українських захисників всі боєздатні війська, які у них є.

Переломна фаза війни може настати в найближчі два місяці, – командувач Сухопутних військ Павлюк
Олександр Павлюк
Фото: Telegram/Олександр Павлюк

Командувач Сухопутних військ генерал-лейтенант Олександр Павлюк в інтерв’ю The Economist заявив, що переломна фаза війни може настати в найближчі два місяці.

Оскільки американська допомога тільки почала надходити на лінію фронту, російські генерали кидають на українських захисників всі боєздатні війська, які в них є.

“Росія знає, що якщо ми отримаємо достатньо зброї протягом місяця-двох, ситуація може обернутися проти них”, – каже Павлюк.

За його словами, Україні терміново потрібна посилена протиповітряна оборона. Очікувана поставка винищувачів F-16 до початку червня дасть значний психологічний поштовх. Але залишається невизначеним, чи отримає Україна нові версії F-16, які необхідні, щоб кинути виклик російським бомбардувальникам. 

Командувач вважає, що Росія й надалі зосереджуватиметься на Луганську та Донецьку, східних районах, на які припав основний тягар війни. Але розвідка припускає, що російські війська незабаром посилять оборону, атакуючи північно-східні райони Харкова та Сум. 

"Росія перевіряє стабільність наших ліній, перш ніж вибрати найбільш підходящий напрямок", – говорить генерал.

Зазначимо, сьогодні Міноборони повідомило, що близько 5 ранку окупанти намагалися прорвати лінію оборони в Харківській області. Атаки відбито, тривають бої. Туди спрямували резервні підрозділи захисників. 

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