Канадський виробник бронемашин Roshel планує локалізувати виробництво в Україні

У компанії розраховують, що локалізація виробництва в Європі значно спростить логістику та вихід на нові ринки.

Генеральний директор канадської компанії з виробництва бронемашин Roshel Роман Шимонов заявив, що планує розгорнути виробництво бронетехніки на території України, повідомляє “Мілітарний”.

“Ми на завершальній стадії планування локалізації частини нашого виробництва в Україні”, – розповів в інтерв’ю Шимонов.

Він наголосив, що від початку повномасштабного російського вторгнення до компанії влаштувалося понад 200 біженців з України. За час своєї роботи вони отримали необхідний досвід та прагнуть повернутися додому, щоб продовжити роботу вже там.

Представник компанії озвучив, що вже зараз в Україні працює кілька сервісних центрів, які обслуговують бронемашини Roshel, які використовуються Силами оборони. Однією з таких компаній є український виробник бронетехніки Inguar.

Не виключено, що саме на базі одного з таких центрів і буде розгорнуто часткове виробництво бронемашин, однак сам Шимонов не розкрив це питання.

У компанії розраховують, що локалізація виробництва в Європі значно спростить логістику та вихід на нові ринки.

Майбутній завод в Україні планують завантажити, серед іншого, замовленнями від країн-донорів, зокрема, Сполучених Штатів, які обрали Roshel єдиним постачальником MRAP (машини із захистом від мін і засідок) в Україну.

На думку керівництва компанії, сильною їх стороною є майже автономне виробництво бронетехніки, що виражається у відсутності субпідрядників. Roshel самостійно виготовляє всі елементи машини, окрім ходової частини, яка береться готовою від Ford F-550.

Крім того, компанія також займається диверсифікацією своєї продукції. Окрім уже добре відомих в Україні бронемашин Roshel Senator та їх розвитку у версії MRAP, розробники також проєктують електричну машину та платформу з колісною формулою 8х8.

Нагадаємо, у січні минулого року міністр оборони Канади Аніта Ананд, перебуваючи з візитом у Києві, повідомила, що її країна передасть Україні 200 броньованих машин Senator.

Нещодавно міністр економіки Юлія Свириденко заявила, що інвестори найбільше зацікавлені у розвитку ОПК України. За її словами, інвестори розуміють, що Україна має великий потенціал у ОПК не лише для власного захисту.