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Центр спецоперацій “А” СБУ оголосив набір за низкою спеціальностей

Набір відкритий навіть для осіб без військового досвіду.

Центр спецоперацій “А” СБУ оголосив набір за низкою спеціальностей
Фото: СБУ

Центр спецоперацій “А” СБУ розширює свою команду та оголосив набір за різними спеціальностями.

“Долучайся до ЦСО “А” СБУ! Наближай Перемогу разом із нами! Приєднуйся до одного з кращих спецпідрозділів! Ми розширюємося та оголошуємо набір за різними спеціалізаціями”, ‒ йдеться у пресрелізі.

У спецслужбі зазначають, що набір відкритий навіть для осіб без військового досвіду.

“Наші досвідчені командири забезпечать якісну підготовку та найкраще застосування твоїх навичок для захисту країни”, ‒ додали у СБУ.

Потрібно обрати напрям, де ти можеш бути найбільш ефективним: військовий, медичний, інженерний, IT, зв'язок, телекомунікації, аналітичний, логістичний, гуманітарний тощо.

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