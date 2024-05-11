Центр спецоперацій “А” СБУ оголосив набір за низкою спеціальностей

Центр спецоперацій “А” СБУ розширює свою команду та оголосив набір за різними спеціальностями.
“Долучайся до ЦСО “А” СБУ! Наближай Перемогу разом із нами! Приєднуйся до одного з кращих спецпідрозділів! Ми розширюємося та оголошуємо набір за різними спеціалізаціями”, ‒ йдеться у пресрелізі.
У спецслужбі зазначають, що набір відкритий навіть для осіб без військового досвіду.
“Наші досвідчені командири забезпечать якісну підготовку та найкраще застосування твоїх навичок для захисту країни”, ‒ додали у СБУ.
Потрібно обрати напрям, де ти можеш бути найбільш ефективним: військовий, медичний, інженерний, IT, зв'язок, телекомунікації, аналітичний, логістичний, гуманітарний тощо.
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