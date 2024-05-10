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СБУ: троє бойовиків, які намагались прорвати оборону ЗСУ на Донеччині, отримали підозри

Їм загрожує довічне ув'язнення.

СБУ: троє бойовиків, які намагались прорвати оборону ЗСУ на Донеччині, отримали підозри
Фото: СБУ

Служба безпеки України зібрала доказову базу на ще трьох зрадників, які воювали проти Сил оборони на східному фронті.

Про це йдеться на сайті СБУ.

Зловмисники перебували у складі окупаційних угруповань Південного військового округу рф і брали участь у регулярних штурмах позицій ЗСУ на Донеччині.

Наприкінці квітня 2024 українські захисники взяли ворожих поплічників у полон під час боєзіткнень поблизу селищ Берестове та Старомайорське.

Серед затриманих – мешканець тимчасово окупованого Криму. Фігурант ще з 2014 року воював проти сил АТО поблизу Савур-Могили.

На початку повномасштабного вторгнення рф зрадника залучили до складу окупаційного угруповання, яке захоплювало лівобережжя Херсонщини. Тоді він обстрілював з гранатомета АГС-17 позиції ЗСУ в районі Нової Каховки.

Згодом його призначили командиром відділення російських військ і перекинули на Донеччину для штурму оборонних ліній під селищем Старомайорське.

Ще двоє бойовиків – мешканці тимчасово окупованої частини території Луганської області. Один з них воював проти українських захисників ще до повномасштабної збройної агресії РФ.

У 2023 обидва фігуранти вступили до 123-ї окремої мотострілецької бригади російських військ. Там вони спочатку брали участь у захопленні населених пунктів Луганщини, а потім атакували позиції ЗСУ на Сіверському напрямку.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили полоненим про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада); ч. 7 ст. 111-1 (добровільна участь громадянина України в незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях, створених на тимчасово окупованій території, та/або в збройних формуваннях держави-агресора).

Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення.

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