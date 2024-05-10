​Польські фермери відновили блокаду на одному з пунктів пропуску з Україною

Одноденний страйк приватиме до 16:00 на вантажних напрямках.

Польські фермери заблокували рух вантажівок на пункті пропуску "Довгобичув-Угринів".

Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби.

"За інформацією польської сторони, сьогодні, 10 травня, з 09:00 до 16:00 перед пунктом пропуску «Долгобичув - Угринів» буде проходити одноденний страйк на вантажних напрямках: вʼїзд та виїзд з України", - йдеться в повідомленні.

На пасажирському напрямку автомобілі та автобуси будуть переміщуватися безперешкодно.

Учора в польському Сеймі фермери розпочали сидячий страйк. Протестувальники, як і раніше, вимагають скасувати "зелену угоду", а також згову переглянути умови імпорту агропродукції із України.