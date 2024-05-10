Росія посилила обстріли на північному напрямку і безуспішно намагалася прорвати кордон у Харківській області

Росія посилила обстріли на північному напрямку, насамперед б'є по Вовчанську. ЗСУ впевнено тримають позиції, запевнив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Він розповів, що всю ніч ворог бив по Вовчанську КАБами, реактивними системами залпового вогню та артилерією. Були безуспішні спроби диверсантів прорвати кордон.
"Збройні сили України впевнено тримають позиції: не втрачено жодного метра. Угрупування противника не становить загрози для Харкова, його сил вистачає лише для провокацій на північному напрямку", – сказав голова ОВА.
Він закликав мешканців прикордонних населених пунктів бути в укриттях.
- На початку травня командувач Сухопутних військ Павлюк підтвердив, що Росія має план захоплення Харкова і Сум, але невідомо, чи здатні вони його реалізувати.
- Про ймовірний наступ ворога на Харків говорили і в американському Іnstitute for the study of war. Вони писали, що російські війська перекидають війська до Курської області і готують угруповання для можливого наступу на Харків. Водночас достатньої кількості сил для взяття українського міста у них немає.
- Ще в квітні в Харківській області оголосили обов'язкову евакуацію родин із дітьми з деяких прикордонних населених пунктів. Охочі евакуюватися можуть звернутися на цілодобову гарячу лінію за телефоном: 0 800 33 92 91 (це дані ОВА).