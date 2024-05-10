Росія посилила обстріли на північному напрямку і безуспішно намагалася прорвати кордон у Харківській області

Голова Харківської ОВА запевнив, що угруповання окупантів не становить загрози для Харкова.

Росія посилила обстріли на північному напрямку, насамперед б'є по Вовчанську. ЗСУ впевнено тримають позиції, запевнив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він розповів, що всю ніч ворог бив по Вовчанську КАБами, реактивними системами залпового вогню та артилерією. Були безуспішні спроби диверсантів прорвати кордон.

"Збройні сили України впевнено тримають позиції: не втрачено жодного метра. Угрупування противника не становить загрози для Харкова, його сил вистачає лише для провокацій на північному напрямку", – сказав голова ОВА.

Він закликав мешканців прикордонних населених пунктів бути в укриттях.