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На Київщині судитимуть військових, які привласнили харчі для армії на 5 млн гривень

Державі було завдано збитків на 5,4 млн грн, а майже 1 тисяча військовослужбовців не отримувала якісне харчування.

На Київщині судитимуть військових, які привласнили харчі для армії на 5 млн гривень
Харчування військових
Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування стосовно організованої групи з-поміж військовослужбовців однієї з частин в Київській області та представників підприємства-постачальника харчових продуктів.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Встановлено, що учасники групи упродовж червня-листопада 2023 року приховували та не видавали у раціон солдат продукти, які поставлялися в частину.

"Заощаджені" у такий спосіб харчі повторно оприбутковувалися по бухгалтерському обліку військової частини на підставі підроблених документів. Отримані гроші розподілялися поміж учасниками групи. Таким чином державі було завдано збитків на 5,4 млн грн, а майже 1 тисяча військовослужбовців під час воєнного стану регулярно не отримували якісне харчування.

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Після викриття злочинної схеми, проведення обшуків та затримань фігурантів, у військовій частині повторно перевірили стан та умови харчування. Військові відзначили значне покращення якості харчування: їм почали видавати повний раціон продуктів, згідно з встановленими стандартами та нормами.

Для забезпечення відшкодування завданих державі збитків на майно та гроші фігурантів накладено арешти. Їм повідомлено про підозри у заволодінні чужим майном, складанні підроблених документів, привласненні військового майна за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 410 КК України).

Санкція статей передбачає до 15 років позбавлення волі.

Фото: ДБР

Раніше також повідомлялося, що на Донеччині двоє військових привласнили понад 3 тонн продтоварів для ЗСУ

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