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​Військові знищили морську міну, яку винесло на узбережжя Одещини

Боєприпас було знешкоджено шляхом контрольованого підриву.

​Військові знищили морську міну, яку винесло на узбережжя Одещини
морська міна на узбережжі Одещини
Фото: Скриншот

Військово морські сили в ніч на 9 травня знищили морську міну, яку винесло на узбережжя Одещини. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що боєприпас було знешкоджено шляхом контрольованого підриву.

"Нагадуємо, що у випадку виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів ні в якому разі не можна до них наближатися, торкатися або намагатися самостійно переміщувати/знешкоджувати. У разі виявлення таких предметів - повідомте відповідні служби", - наголосили в Генштабі.

Раніше, 7 травня, в Одеській області на узбережжі також виявили морську якірну міну. Її знешкодили шляхом контрольованого підриву. За інформацією ВМС, за час війни з Росією знищено десятки подібних мін – як під водою, так і дрейфуючих, чи тих, які винесло на узбережжя.

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