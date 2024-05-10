У Броварах поліціянти затримали чоловіка, який погрожував їм зброєю

50-річний місцевий житель, який вже був раніше судимий, перебував у нетверезому стані.

Національна поліція повідомила про затримання чоловіка, який вчиняв хуліганські дії та погрожував правоохоронцям зброєю у Броварах на Київщині.

50-річний правопорушник виявився раніше судимим. Він перебував у нетверезому стані, кидався на поліцейських, а згодом дістав пістолет. Співробітники Нацполіції зрештою здійснили арешт, вилучили зброю та відвезли порушника спокою до ізолятора тимчасового тримання.

Йому інкримінують хуліганство, погрозу вбивством та завдання тілесних ушкоджень поліцейському. За цими статтями Кримінального кодексу чоловіку загрожує до п'яти років позбавлення волі.