Вербове море-2. «Десь наполовину дно Каховського водосховища заросло. Тепер питання, що буде з іншою половиною»
Вербове море-2. «Десь наполовину дно Каховського водосховища заросло. Тепер питання, що буде з іншою половиною»
Зеленський замінив командувача Сил спецоперацій ЗСУ. Командувачем став легендарний офіцер "Редут"
Зеленський замінив командувача Сил спецоперацій ЗСУ. Командувачем став легендарний офіцер "Редут"
Привид Поштової. Як парадний проєкт реконструкції в центрі Києва став пам'яткою нехлюйству
Привид Поштової. Як парадний проєкт реконструкції в центрі Києва став пам'яткою нехлюйству
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
Оборонний комітет Ради розглядає дві моделі економічного бронювання: податок від зарплати або за квотами
Оборонний комітет Ради розглядає дві моделі економічного бронювання: податок від зарплати або за квотами
Підозра через 20 років: навіщо Коломойському пригадали давню справу
Підозра через 20 років: навіщо Коломойському пригадали давню справу
Президент: Україні не вистачило сил на східному фронті. При збільшенні постачання зброї ворога можемо зупинити
Президент: Україні не вистачило сил на східному фронті. При збільшенні постачання зброї ворога можемо зупинити
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
«Магури» атакують Крим
«Магури» атакують Крим
ГоловнаСуспільствоПодії

У Броварах поліціянти затримали чоловіка, який погрожував їм зброєю

50-річний місцевий житель, який вже був раніше судимий, перебував у нетверезому стані. 

У Броварах поліціянти затримали чоловіка, який погрожував їм зброєю
Фото: Facebook/Патрульна поліція України

Національна поліція повідомила про затримання чоловіка, який вчиняв хуліганські дії та погрожував правоохоронцям зброєю у Броварах на Київщині.

50-річний правопорушник виявився раніше судимим. Він перебував у нетверезому стані, кидався на поліцейських, а згодом дістав пістолет. Співробітники Нацполіції зрештою здійснили арешт, вилучили зброю та відвезли порушника спокою до ізолятора тимчасового тримання.

Йому інкримінують хуліганство, погрозу вбивством та завдання тілесних ушкоджень поліцейському. За цими статтями Кримінального кодексу чоловіку загрожує до п'яти років позбавлення волі. 

 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies