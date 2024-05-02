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​З початку повномасштабної війни на блокпостах вилучили 1,5 тисячі гранатометів, - поліція

За 100 днів цього року викрили 290 осіб, причетних до незаконного обігу зброї.

​З початку повномасштабної війни на блокпостах вилучили 1,5 тисячі гранатометів, - поліція
Андрій Нєбитов
Фото: Пресслужба МВС

Від початку повномасштабного вторгнення Росії на блокпостах в Україні вилучили тисячі одиниць зброї, зокрема, майже 1500 гранатометів.

Про це розповів в ефірі "Радіо Свобода" заступник голови Національної поліції Андрій Нєбитов.

Він зазначив, що встановлення блокпостів ініційоване військовими - вони необхідні для контролю за ситуацією, рухом транспорту, пересуванням людей, а також для виявлення диверсійно-розвідувальних груп й боротьби з обігом нелегальної зброї.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ тільки на блокпостах вилучили:

  • 11 438 одиниць вогнепальної зброї, з яких 3600 автоматів
  • майже 1500 гранатометів
  • 27 тисяч гранат
  • 4200 вибухових речовин
  • 3,5 мільйона боєприпасів.

Крім того, за 100 днів цього року на блокпостах викрили 290 осіб, причетних до незаконного обігу зброї.

Нєбитов також повідомив, що на тлі повномасштабного вторгнення в Україні зросла кількість кримінальних проваджень, пов’язаних із незаконним обігом зброї: у 2021 році їх було 4003, а в 2023 році – 5400.

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