​З початку повномасштабної війни на блокпостах вилучили 1,5 тисячі гранатометів, - поліція

За 100 днів цього року викрили 290 осіб, причетних до незаконного обігу зброї.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії на блокпостах в Україні вилучили тисячі одиниць зброї, зокрема, майже 1500 гранатометів.

Про це розповів в ефірі "Радіо Свобода" заступник голови Національної поліції Андрій Нєбитов.

Він зазначив, що встановлення блокпостів ініційоване військовими - вони необхідні для контролю за ситуацією, рухом транспорту, пересуванням людей, а також для виявлення диверсійно-розвідувальних груп й боротьби з обігом нелегальної зброї.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ тільки на блокпостах вилучили:

11 438 одиниць вогнепальної зброї, з яких 3600 автоматів

майже 1500 гранатометів

27 тисяч гранат

4200 вибухових речовин

3,5 мільйона боєприпасів.

Крім того, за 100 днів цього року на блокпостах викрили 290 осіб, причетних до незаконного обігу зброї.

Нєбитов також повідомив, що на тлі повномасштабного вторгнення в Україні зросла кількість кримінальних проваджень, пов’язаних із незаконним обігом зброї: у 2021 році їх було 4003, а в 2023 році – 5400.