На Харківщині в результаті ворожих обстрілів загинули чотири людини

За минулу добу на Харківщині в результаті обстрілів росіян загинули чотири мирні жителі.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Унаслідок обстрілу Золочева, здійсненого 1 травня, загинули двоє мирних жителів, ще 13 постраждали.
"Унаслідок обстрілу авіабомбами пошкоджено адміністративні приміщення, будівлю Ощадбанку, понад 20 автомобілів, а також знищено приватний будинок. Загинули двоє людей і тринадцять постраждали", - написав Синєгубов уTelegram.
Унаслідок обстрілу седища Лелюківка загинула 66-річна жінка, а внаслідок обстрілу Липців - 78-річна мирна мешканка.
Крім того, внаслідок обстрілу Борової постраждала 66-річна жінка. Госпіталізація їй не знадобилася.
У місті Харків унаслідок ворожого обстрілу пошкоджено 14 житлових будинків.
- Російські війська постійно обстрілюють Харків та область. 28 квітня армія РФ скинула авіабомбу на дитячий садок.