На Харківщині в результаті ворожих обстрілів загинули чотири людини

За минулу добу на Харківщині в результаті обстрілів росіян загинули чотири мирні жителі.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Унаслідок обстрілу Золочева, здійсненого 1 травня, загинули двоє мирних жителів, ще 13 постраждали.

"Унаслідок обстрілу авіабомбами пошкоджено адміністративні приміщення, будівлю Ощадбанку, понад 20 автомобілів, а також знищено приватний будинок. Загинули двоє людей і тринадцять постраждали", - написав Синєгубов уTelegram.

Унаслідок обстрілу седища Лелюківка загинула 66-річна жінка, а внаслідок обстрілу Липців - 78-річна мирна мешканка.

Крім того, внаслідок обстрілу Борової постраждала 66-річна жінка. Госпіталізація їй не знадобилася.

У місті Харків унаслідок ворожого обстрілу пошкоджено 14 житлових будинків.