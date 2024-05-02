Віцеспікерка Верховної Ради запросила Азербайджан на червневий Саміт миру

Олена Кондратюк у Баку зустрілася з представниками уряду та парламенту.

Заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк перебуває у Баку, де бере участь у Форумі міжкультурного діалогу. Під час візиту до Азербайджану депутатка також провела кілька зустрічей з представниками азербайджанської влади.

Як розповіла сама пані Кондратюк у Facebook, їй вдалося поспілкуватися із заступником голови Міллі Меджлісу Аділєм Алієвим та міністром закордонних справ країни Джейхуном Байрамовим.

Обох політиків віцеспікерка запросила на Саміт миру, який у червні прийматиме Швейцарія, та Конференцію з відновлення України, яку прийматиме Берлін. Кондратюк також запропонувала Азербайджану приєднатися до коаліції з повернення додому викрадених український дітей та долучитися до виконання одного з пунктів Формули миру Президента Володимира Зеленського - щодо енергетичної безпеки або розмінування.

Голова МЗС запевнив, що його країна продовжить надавати Україні гуманітарну допомогу, та пообіцяв розвивати стратегічне партнерство.