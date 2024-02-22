Президент призначив нового посла в Азербайжані

Президент України Володимир Зеленський призначив нового посла в Азербайжанській Республіці. Ним став ексдиректор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв.

Про це йдеться в указі №86/2024 на сайті Офісу президента.

"Призначити ГУСЄВА Юрія Веніаміновича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Азербайджанській Республіці", – зазначено у документі.

Указ датований 22 лютим 2024 року.

Фото: Скріншот сайту Офісу президента

Раніше Зеленський звільнив із посади посла в Азербайжанській Республіці Владислава Каневського.

"Звільнити КАНЕВСЬКОГО Владислава Володимировича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Азербайджанській Республіці", – повідомлено в указі.

Оновлення. Згодом Юрій Гусєв подякував президенту за призначення.

"Щиро дякую Главі нашої Держави за довіру та обіцяю служити Україні на новому для мене дипломатичному фронті, а також докласти усіх зусиль задля зміцнення Україно-Азербайджанського стратегічного партнерства у цей історичний для наших країн час", – написав він у своєму Фейсбуці.

Хто такий Юрій Гусєв