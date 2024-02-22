Президент призначив нового посла в Азербайжані

Президент України Володимир Зеленський призначив нового посла в Азербайжанській Республіці. Ним став ексдиректор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв.
Про це йдеться в указі №86/2024 на сайті Офісу президента.
"Призначити ГУСЄВА Юрія Веніаміновича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Азербайджанській Республіці", – зазначено у документі.
Указ датований 22 лютим 2024 року.
Раніше Зеленський звільнив із посади посла в Азербайжанській Республіці Владислава Каневського.
"Звільнити КАНЕВСЬКОГО Владислава Володимировича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Азербайджанській Республіці", – повідомлено в указі.
Оновлення. Згодом Юрій Гусєв подякував президенту за призначення.
"Щиро дякую Главі нашої Держави за довіру та обіцяю служити Україні на новому для мене дипломатичному фронті, а також докласти усіх зусиль задля зміцнення Україно-Азербайджанського стратегічного партнерства у цей історичний для наших країн час", – написав він у своєму Фейсбуці.
Хто такий Юрій Гусєв
- У 2002 закінчив Херсонський Державний Технічний Університет. Був головою Херсонської обласної молодіжної громадської організації «Молода нація».
- В 2014 захистив дисертацію з економіки в Центрі індустріальних проблем Національної Академії Наук (м. Харків). В 2018 захистив дисертацію з історії церкви в Чернівецькому православному богословському інституті.
- Кандидат економічних наук, доцент, запрошений професор Військового Університету Нуева Гранада (Республіка Колумбія), доктор богословських наук.
- 1999 — радник Голови Херсонської обласної державної адміністрації з питань молодіжної політики.
- 2002 — балотувався до Верховної Ради від Виборчого блоку політичних партій «Команда Озимого Покоління».
- До 2009 року — очолював комерційні компанії.
- 2009—2014 — працював в різних органах державної влади: був керівником групи радників Міністра економіки, директором департаменту національних проектів, радником Міністра фінансів.
- 2014—2016 — працював в Міністерстві оборони України: був керівником департаменту економічної активності, заступником Міністра та Головою Ради реформ Міністерства оборони України; один із ініціаторів «волонтерського десанту».
- 2016 — радник Міністра інфраструктури.
- 2018 — радник Міністра екології та природних ресурсів.
- 2016 — 2019 — приватний підприємець, консультант та радник міжнародних та українських фінансових інституцій (IFC, EBRD, ПриватБанк).
- 13 липня 2019 — 3 грудня 2020 — голова Херсонської обласної державної адміністрації.
- З 03 грудня 2020 — Генеральний директор Державного концерну «Укроборонпром». 27 червня 2023 року Указом Президента України звільнений із займаної посади.