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Президент призначив нового посла в Азербайжані

Новим послом став екскерівник "Укроборонпрому" Юрій Гусєв.

Президент призначив нового посла в Азербайжані

Президент України Володимир Зеленський призначив нового посла в Азербайжанській Республіці. Ним став ексдиректор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв.

Про це йдеться в указі №86/2024 на сайті Офісу президента.

"Призначити ГУСЄВА Юрія Веніаміновича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Азербайджанській Республіці", – зазначено у документі. 

Указ датований 22 лютим 2024 року. 

Фото: Скріншот сайту Офісу президента

Раніше Зеленський звільнив із посади посла в Азербайжанській Республіці Владислава Каневського.

"Звільнити КАНЕВСЬКОГО Владислава Володимировича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Азербайджанській Республіці", – повідомлено в указі.

Оновлення. Згодом Юрій Гусєв подякував президенту за призначення.

"Щиро дякую Главі нашої Держави за довіру та обіцяю служити Україні на новому для мене дипломатичному фронті, а також докласти усіх зусиль задля зміцнення Україно-Азербайджанського стратегічного партнерства у цей історичний для наших країн час", – написав він у своєму Фейсбуці. 

Хто такий Юрій Гусєв

  • У 2002 закінчив Херсонський Державний Технічний Університет. Був головою Херсонської обласної молодіжної громадської організації «Молода нація».
  • В 2014 захистив дисертацію з економіки в Центрі індустріальних проблем Національної Академії Наук (м. Харків). В 2018 захистив дисертацію з історії церкви в Чернівецькому православному богословському інституті.
  • Кандидат економічних наук, доцент, запрошений професор Військового Університету Нуева Гранада (Республіка Колумбія), доктор богословських наук.
  • 1999 — радник Голови Херсонської обласної державної адміністрації з питань молодіжної політики.
  • 2002 — балотувався до Верховної Ради від Виборчого блоку політичних партій «Команда Озимого Покоління».
  • До 2009 року — очолював комерційні компанії.
  • 2009—2014 — працював в різних органах державної влади: був керівником групи радників Міністра економіки, директором департаменту національних проектів, радником Міністра фінансів.
  • 2014—2016 — працював в Міністерстві оборони України: був керівником департаменту економічної активності, заступником Міністра та Головою Ради реформ Міністерства оборони України; один із ініціаторів «волонтерського десанту».
  • 2016 — радник Міністра інфраструктури.
  • 2018 — радник Міністра екології та природних ресурсів.
  • 2016 — 2019 — приватний підприємець, консультант та радник міжнародних та українських фінансових інституцій (IFC, EBRD, ПриватБанк).
  • 13 липня 2019 — 3 грудня 2020 — голова Херсонської обласної державної адміністрації.
  • З 03 грудня 2020 — Генеральний директор Державного концерну «Укроборонпром». 27 червня 2023 року Указом Президента України звільнений із займаної посади.
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