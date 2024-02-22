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Нардепи підтримали закон "Про місцеве самоврядування в Україні"

Закон передбачає онлайн-трасляцію,публікацію відео, засідань тощо.

Нардепи підтримали закон "Про місцеве самоврядування в Україні"
Фото: Пресслужба ВРУ

У Верховній раді 262 народні депутати підтримали закон № 6401 "Про місцеве самоврядування в Україні" щодо забезпечення прозорості місцевого самоврядування.

Про це повідомила народна депутатка фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко. 

Зокрема, документ передбачає:

  •  трансляцію в реальному часі пленарних засідань та засідань постійних комісій місцевих рад у Інтернеті;
  •  відеозаписи цих засідань та їх публікацію;
  •  обов'язкове використання державної мови під час сесій рад;
  •  висвітлення проектів порядку денного, висновків, рекомендацій та протоколів засідань постійних комісій;
  •  оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних щодо об'єктів права власності територіальних громад.
  • 2 травня 223 року Рада ухвалила закон про службу в органах місцевого самоврядування. Документом передбачено запровадження конкурсів для службовців органів місцевого самоврядування, а також  новий порядок нарахування грошового забезпечення.
  • Децентралізація стала одною із найуспішніших реформ в Україні, адже завдяки ній вдалось посилити роль місцевого самоврядування в управлінні територіями і ресурсами. Натомість в період воєнного стану держава суттєво обмежила повноваження місцевого самоврядування та продовжує наступ на його права, мотивуючи це потребами оборони. Чому українська держава не бачить в місцевому самоврядуванні рівного партнера та вчиняє дії, які підривають його роль, детальніше у матеріалі LB.ua.
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