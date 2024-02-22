Нардепи підтримали закон "Про місцеве самоврядування в Україні"

Про це повідомила народна депутатка фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.

У Верховній раді 262 народні депутати підтримали закон № 6401 "Про місцеве самоврядування в Україні" щодо забезпечення прозорості місцевого самоврядування.

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