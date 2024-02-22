Нардепи підтримали закон "Про місцеве самоврядування в Україні"

У Верховній раді 262 народні депутати підтримали закон № 6401 "Про місцеве самоврядування в Україні" щодо забезпечення прозорості місцевого самоврядування.
Про це повідомила народна депутатка фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.
Зокрема, документ передбачає:
- трансляцію в реальному часі пленарних засідань та засідань постійних комісій місцевих рад у Інтернеті;
- відеозаписи цих засідань та їх публікацію;
- обов'язкове використання державної мови під час сесій рад;
- висвітлення проектів порядку денного, висновків, рекомендацій та протоколів засідань постійних комісій;
- оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних щодо об'єктів права власності територіальних громад.
- 2 травня 223 року Рада ухвалила закон про службу в органах місцевого самоврядування. Документом передбачено запровадження конкурсів для службовців органів місцевого самоврядування, а також новий порядок нарахування грошового забезпечення.
- Децентралізація стала одною із найуспішніших реформ в Україні, адже завдяки ній вдалось посилити роль місцевого самоврядування в управлінні територіями і ресурсами. Натомість в період воєнного стану держава суттєво обмежила повноваження місцевого самоврядування та продовжує наступ на його права, мотивуючи це потребами оборони. Чому українська держава не бачить в місцевому самоврядуванні рівного партнера та вчиняє дії, які підривають його роль, детальніше у матеріалі LB.ua.