Посадовці ЄС очікували, що рамкові угоди щодо вступу Києва до Євросоюзу оприлюднять до літа, − Politico

Українські та європейські чиновники сподівалися зробити ці кроки швидше, щоб уникнути дискусій під час головування Угорщини в Раді Євросоюзу.

Європейські дипломати та посадовці були здивовані заявою президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн про те, що рамкові умови для переговорів з Україною про вступ до ЄС будуть готові на початку літа.

Про це пише Politico.

Очікувалося, що Комісія незабаром надішле рамкові умови до країн ЄС, які потім обговорять і вирішать, чи починати переговори про вступ.

“Українські та багато чиновників ЄС сподівалися зробити ці кроки швидше, ніж пізніше, щоб уникнути дискусій під час головування Угорщини в Раді ЄС у другій половині року”, − зазначає видання.

За інформацією дипломатів, кілька країн ЄС нервували з приводу дебатів щодо вступу України безпосередньо перед виборами. Не останню роль тут зіграли і “розлючені європейські фермери”, додає Politico.