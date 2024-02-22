Посадовці ЄС очікували, що рамкові угоди щодо вступу Києва до Євросоюзу оприлюднять до літа, − Politico

Європейські дипломати та посадовці були здивовані заявою президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн про те, що рамкові умови для переговорів з Україною про вступ до ЄС будуть готові на початку літа.
Про це пише Politico.
Очікувалося, що Комісія незабаром надішле рамкові умови до країн ЄС, які потім обговорять і вирішать, чи починати переговори про вступ.
“Українські та багато чиновників ЄС сподівалися зробити ці кроки швидше, ніж пізніше, щоб уникнути дискусій під час головування Угорщини в Раді ЄС у другій половині року”, − зазначає видання.
За інформацією дипломатів, кілька країн ЄС нервували з приводу дебатів щодо вступу України безпосередньо перед виборами. Не останню роль тут зіграли і “розлючені європейські фермери”, додає Politico.
- Угорщина головуватиме у Раді ЄС з липня до грудня 2024 року.
- Фон дер Ляєн припустила, що рамкові угоди не будуть готові до виборів у ЄС. Вона озвучила орієнтовний термін – початок літа.
- 14 грудня 2023 року лідери країн ЄС ухвалили рішення про початок переговорів з Україною та Молдовою щодо вступу до Євросоюзу.
- У січні цього року блок почав скринінг українського законодавства. Перед цим Україна запустила так званий селф-скринінг. За його результатами з'ясувалося, що необхідно імплементувати близько 2,8 тисячі актів права Європейського Союзу.