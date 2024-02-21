Зеленський провів зустріч із фракцією "Слуги народу". Про що говорили

Давид Арахамія повідомив, що ця зустріч була запланована ще наприкінці 2023 року.

Ввечері 21 лютого відбулася зустріч парламентської фракції "Слуга народу" з Президентом України Володимиром Зеленським.

За словами керівника фракції Давида Арахамії, ця зустріч була запланована ще наприкінці минулого року, але "графік Президента дозволив провести її лише зараз".

"Мета зустрічі – синхронізація усіх наших зусиль і посилення окремих напрямків роботи... Говорили про найголовніше для нашої перемоги - фронт, економіку, допомогу партнерів, збереження єдності в суспільстві. І, відповідно, про завдання для парламенту і депутатів за цими напрямками", - розповів Арахамія.

Він додав, що "роботи багато", але від початку російського вторгнення "парламент показав свою здатність справлятися з найскладнішими завданнями".