Зеленський провів зустріч із фракцією "Слуги народу". Про що говорили

Ввечері 21 лютого відбулася зустріч парламентської фракції "Слуга народу" з Президентом України Володимиром Зеленським.
За словами керівника фракції Давида Арахамії, ця зустріч була запланована ще наприкінці минулого року, але "графік Президента дозволив провести її лише зараз".
"Мета зустрічі – синхронізація усіх наших зусиль і посилення окремих напрямків роботи... Говорили про найголовніше для нашої перемоги - фронт, економіку, допомогу партнерів, збереження єдності в суспільстві. І, відповідно, про завдання для парламенту і депутатів за цими напрямками", - розповів Арахамія.
Він додав, що "роботи багато", але від початку російського вторгнення "парламент показав свою здатність справлятися з найскладнішими завданнями".
- Напередодні зустрічі джерела LB.ua повідомляли, що порядку денного засідання не було, серед прогнозів - обговорення перезавантаження уряду і скасування незаконного обмеження щодо відряджень.