​21 лютого відбудеться засідання фракції «Слуга народу» на чолі з Президентом Володимиром Зеленським, - джерела

На порядку денному: питання «від дуже серйозної критики до конструктиву», а також - мобілізація, можливе перезавантаження уряду, ситуація на фронті.

21 лютого відбудеться засідання фракції «Слуга народу» на чолі з Президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомили декілька джерел LB.ua з фракції «Слуга народу».

«Ввечері (Ред.: 21 лютого) буде засідання фракції. Буде Президент України. Де саме буде засідання, зрозуміло, що поки невідомо. Порядку денного засідання фракції також немає. Але наші прогнози такі: від дуже серйозної критики (Ред.: нардепів від фракції «СН») до конструктиву. Або й те й інше», - розповів співрозмовник з фракції «Слуга народу».

Ще одне джерело з політради партії додало, що порядок денний засідання фракції на чолі з президентом «буде загальним. Два роки повномасштабної війни. Але, звісно, бачення Верховного Головнокомандувача щодо мобілізації цінно почути (Ред.: Рада планує розглянути проєкт в цілому на початку березня)», - сказав парламентар.

Ще один нардеп повідомив, що «голосування по групах виявило три ключові блоки:

фронт;

перезавантаження уряду;

скасування незаконного обмеження щодо відряджень», - розповів парламентар щодо очікуваних питань порядку денного засідання фракції «Слуга народу» на чолі з Президентом.

Інший співрозмовник підтвердив, що «накал по уряду - страшенний. Але далі будуть розмови, що нема 226 голосів для голосування за новий уряд. І далі - криза. Все дуже банально. Однак наразі ми бачимо повну недієздатність уряду та негатив… Спроможних міністрів - на одну руку вистачить. Федоров, Камишін, Марченко, Свириденко, Малюська. Хто ще?Можливо, ще Немчінов. А щодо прем’єра Шмигаля, то правильне слово - зручний», - вважає член фракції.