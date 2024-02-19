Стефанішина: Україна повідомила Єврокомісію про блокаду на кордоні з Польщею

"Очікуємо на чітку реакцію європейських партнерів на блокування кордону та відновлення громадського порядку на кордоні", – заявила віцепрем’єрка Стефанішина.

Фото: Офіс віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції / Facebook

Україна повідомила Єврокомісію про ситуацію з блокадою польсько-українського кордону й очікує рішучої реакції партнерів.

Про це розповіла віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, передає "Європейська правда".

"Ми поінформували Європейську комісію щодо ситуації на українсько-польському кордоні, зокрема створення перешкод для пасажирських перевезень. Це є неприйнятним", – сказала Стефанішина.

За словами віцепрем’єрки, 20 лютого у Брюсселі має зустрітися Спільна координаційна платформа з питань експорту та транзиту української агропродукції ініціаторкою виступила Україна.

"Очікуємо на чітку реакцію європейських партнерів на блокування кордону та відновлення громадського порядку на кордоні", – додала Стефанішина.

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