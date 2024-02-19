Стефанішина: Україна повідомила Єврокомісію про блокаду на кордоні з Польщею

Україна повідомила Єврокомісію про ситуацію з блокадою польсько-українського кордону й очікує рішучої реакції партнерів.
Про це розповіла віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, передає "Європейська правда".
"Ми поінформували Європейську комісію щодо ситуації на українсько-польському кордоні, зокрема створення перешкод для пасажирських перевезень. Це є неприйнятним", – сказала Стефанішина.
За словами віцепрем’єрки, 20 лютого у Брюсселі має зустрітися Спільна координаційна платформа з питань експорту та транзиту української агропродукції ініціаторкою виступила Україна.
"Очікуємо на чітку реакцію європейських партнерів на блокування кордону та відновлення громадського порядку на кордоні", – додала Стефанішина.
Що відомо про блокування кордону
- Польські фермери відновили акції протесту після того, як Європейська комісія рекомендувала продовжити "економічний безвіз" з Україною ще на рік.
- Страйкарі продовжують обмежувати рух для вантажівок через пункти пропуску "Дорогуськ – Ягодин", "Гребенне – Рава-Руська", "Медика – Шегині", "Зосин–Устилуг", "Долгобичув–Угринів" та "Корчова – Краківець". Найгіршою ситуація була на пункті "Дорогуськ-Ягодин", де страйкарі взагалі не пропускали вантажівки.
- Крім заборони імпорту сільськогосподарської продукції з України, польські мітингарі виступають проти європейської аграрної політики, зокрема, – проти впровадження "зеленого ладу" – йдеться про низку екологічних і кліматичних вимог. Також серед вимог – підтримка тваринництва.
- Ситуацію на українсько-польському кордоні обговорили польський і український прем’єри. За словами Дениса Шмигаля, йшлося про зростання обʼєму імпорту, зокрема зернових, з РФ і третіх країн до ЄС.
- 15 лютого міністр сільського господарства Польщі Чеслав Сєкєрський заявив, що технічні переговори з Україною щодо запровадження обмежень на імпорт сільськогосподарської продукції – на завершальному етапі. За його словами, нові правила мають бути сформульовані до кінця березня. Українська сторона про такі строки не повідомляла.
- З 20 лютого польські фермери заблокують усі переходи кордону між Польщею та Україною, про це йдеться в заяві профспілки "Солідарність". Так, будуть заблоковані "не лише прикордонні переходи, а й вузли зв'язку та під'їзні шляхи до залізничних станцій та морських портів".