​​На кордоні з Польщею в чергах стоять 3 тисячі вантажівок, – ДПСУ

Польські фермери-протестувальники продовжують обмежувати рух для вантажівок через пункти пропуску "Дорогуськ – Ягодин", "Гребенне – Рава-Руська", "Медика – Шегині", "Зосин–Устилуг", "Долгобичув–Угринів" та "Корчова – Краківець".

Про це розповів Укрінформу речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

За його словами, учасники блокади на території Польщі пропускають лише по кілька вантажних автомобілів на годину в обох напрямках.

"18 лютого на напрямку «Ягодин» вантажівки взагалі не пропускалися. Легкові автомобілі та автобуси оформляються у звичайному режимі. Станом на ранок (19 лютого – ред.) на цих шести напрямках сукупно на території Польщі в бік України очікують на можливість перетину кордону близько 2900 вантажівок, найбільше – на напрямку пунктів пропуску «Ягодин» і «Краківець»", – сказав речник.

Він зауважив, що відмічається "суттєве зменшення" кількості вантажних транспортних засобів, які за добу перетинають кордон, особливо у напрямку пунктів пропуску "Ягодин" та "Шегині".

Раніше також повідомлялося, що польські фермери, які блокують пункт "Дорогуськ – Ягодин", спробували це зробити із залізничною колією.