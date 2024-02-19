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​​На кордоні з Польщею в чергах стоять 3 тисячі вантажівок, – ДПСУ

Фермери продовжують блокувати шість пунктів пропуску.

​​На кордоні з Польщею в чергах стоять 3 тисячі вантажівок, – ДПСУ
Фото: Wojtek Jargiło /PAP

Польські фермери-протестувальники продовжують обмежувати рух для вантажівок через пункти пропуску "Дорогуськ – Ягодин", "Гребенне – Рава-Руська", "Медика – Шегині", "Зосин–Устилуг", "Долгобичув–Угринів" та "Корчова – Краківець".

Про це розповів Укрінформу речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

За його словами, учасники блокади на території Польщі пропускають лише по кілька вантажних автомобілів на годину в обох напрямках.

"18 лютого на напрямку «Ягодин» вантажівки взагалі не пропускалися. Легкові автомобілі та автобуси оформляються у звичайному режимі. Станом на ранок (19 лютого – ред.) на цих шести напрямках сукупно на території Польщі в бік України очікують на можливість перетину кордону близько 2900 вантажівок, найбільше – на напрямку пунктів пропуску «Ягодин» і «Краківець»", – сказав речник.

Він зауважив, що відмічається "суттєве зменшення" кількості вантажних транспортних засобів, які за добу перетинають кордон, особливо у напрямку пунктів пропуску "Ягодин" та "Шегині".

Раніше також повідомлялося, що польські фермери, які блокують пункт "Дорогуськ – Ягодин", спробували це зробити із залізничною колією.

  • 9 лютого у Польщі відновили страйк фермерів, оголошений профспілкою "Солідарність". Упродовж місяця вони планують блокувати всі пункти пропуску, а також дороги й автомагістралі в окремих воєводствах.
  • Крім заборони імпорту сільськогосподарської продукції з України, польські мітингарі виступають проти європейської аграрної політики, зокрема, – проти впровадження "зеленого ладу" – йдеться про низку екологічних і кліматичних вимог. Також серед вимог – підтримка тваринництва.
  • Напередодні ситуацію на українсько-польському кордоні обговорили польський і український прем’єри. За словами Дениса Шмигаля, йшлося про зростання обʼєму імпорту, зокрема зернових, з РФ і третіх країн до ЄС.
  • 15 лютого міністр сільського господарства Польщі Чеслав Сєкєрський заявив, що технічні переговори з Україною щодо запровадження обмежень на імпорт сільськогосподарської продукції – на завершальному етапі. За його словами, нові правила мають бути сформульовані до кінця березня. Українська сторона про такі строки не повідомляла.
  • З 20 лютого польські фермери заблокують усі переходи кордону між Польщею та Україною, про це йдеться в заяві профспілки "Солідарність". Так, будуть заблоковані "не лише прикордонні переходи, а й вузли зв'язку та під'їзні шляхи до залізничних станцій та морських портів".
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