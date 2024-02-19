ДБР про розслідування справ Майдану: понад 100 справ передано до суду, в тому числі - щодо всієї керівної ланки

За 4 роки було повідомлено 239 підозр, до суду направлено 117 обвинувальних актів відносно 211 осіб.

Працівники Державного бюро розслідувань за чотири роки розслідування "справ Майдану" повідомили 239 підозр, до суду було скеровано 117 обвинувальних актів відносно 211 осіб.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

"Одним із важливих здобутків стало завершення та передача до суду найбільшої «справи Майдану» відносно тодішнього керівництва держави та керівників правоохоронних органів, серед яких: експрезидент України; ексголова СБУ та його перший заступник; ексміністр внутрішніх справ та його заступник; ексміністр оборони; екскомандувач внутрішніх військ; екскерівник столичної міліції, його заступник та керівник полку «Беркут»", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ці колишні високопосадовці обвинувачуються в організації вбивств 67 громадян, спричиненні тілесних ушкоджень 887 особам з 18 по 20 лютого 2014 року.

ДБР продовжує роботу і наголошує, що для протидії 841 тисячі активістів з листопада 2013 по лютий 2014 років було залучено 60 тисяч правоохоронців.

З початку цього року за матеріалами ДБР до суду передані обвинувальні акти щодо безпосередніх вбивць активістів, про підозру повідомлено знаковим фігурантам розслідування.

Так, працівники Бюро завершили розслідування кримінального провадження щодо 20 колишніх міліціонерів роти спеціального призначення ПМОП "Беркут", підпорядкованого ГУМВС України в м. Києві. Вони застосували вогнепальну зброю проти учасників мирних акцій протесту 20 лютого 2014 року, що призвело до загибелі беззбройних активістів. Обвинувальні акти вже скеровано до суду.

Повідомлено про підозру колишнім командирам "Беркуту", які намагались знищити зброю з якої їхні підлеглі вбили учасників Революції Гідності. З цієї зброї спецпризначенцями 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській у Києві було вбито 48 та поранено 90 учасників акцій протесту.

Слідчі ДБР уважно вивчають й злочинні дії своїх фігурантів після втечі з України. Зокрема, на початку року працівники ДБР повідомили про підозру колишньому командиру Севастопольського "Беркуту" та трьом його підлеглим, які зі зброєю в руках втекли та пішли на службу до окупанта і допомагали Росії захопити Крим.

Зрадники упродовж 2013–2014 років разом зі спецпризначенцями інших підрозділів "Беркуту" брали участь у силовій протидії мирним акціям протесту в Києві.

Не оминув уваги правоохоронців колишній високопосадовець часів Януковича Сергій Ганжи, який нині очолює "службу безпеки" окупантів на Запоріжжі. Йому повідомлено про підозру у колабораційній діяльності. З 2014 року чиновник перебуває в міжнародному розшуку за державну зраду через участь в розгоні Майдану.

У ДБР також назвали інші результати розслідування "справ Майдану":

повідомлено про підозру командиру та помічнику начальника штабу Львівського спецпідрозділу «Беркут», які зараз утримуються під вартою, за організацію вбивств 3 та поранення 125 активістів 18 лютого 2014 року;

направлено до суду 9 обвинувальних актів відносно 16 цивільних осіб за вбивство в ніч на 22 січня 2014 року активіста Юрія Вербицького та 2 обвинувальні акти відносно 7 цивільних осіб за вбивство в ніч на 19 лютого 2014 року журналіста В’ячеслава Веремія;

скеровано до суду обвинувальний акт відносно заступника Секретаря РНБО за організацію розгону «Студентського майдану» 30 листопада 2013 року;

викрито та притягнуто до кримінальної відповідальності 20 співробітників фсб рф, які сприяли тодішньому керівництву СБУ у вчиненні державної зради та розпалюванні ворожнечі між активістами Євромайдану;

за незаконне затримання, притягнення до кримінальної відповідальності й взяття під варту активістів Майдану у містах Києві, Черкаси та Суми скеровано до суду 56 обвинувальних актів відносно 67 осіб (8 суддів та керівника апарату суду, 7 прокурорів, 24 слідчих міліції та 3 керівників слідчих підрозділів міліції, 2 керівників обласних управлінь міліції, 17 спецпризначенців «Беркуту», а також 5 цивільних осіб – їх пособників).

На підставі матеріалів ДБР рішенням суду передано в дохід держави майно колишнього президента України у сумі 31 млн грн, 85 тис. доларів США, а також 537 історико-культурних цінностей вартістю близько 19 млн євро, 2 земельні ділянки, 8 будівель.

Також ДБР ініційовано застосування санкцій стосовно колишніх керівників державних органів та стягнення в дохід держави понад 14 млн грн, 58 земельних ділянок, 20 будинків та 26 квартир.