ППО вночі збила всі 23 запущених ворогом ударних БпЛА

У ніч на 20 лютого росіяни били по Україні двома керованими ракетами С-300-С-400, керованою авіаракетою Х-31 і 23 ударними безпілотниками типу Shahed. Усі безпілотники збиті.
Атаку ворог проводив як зі своєї території, так і з окупованої. Зенітні ракети ворог запустив з Бєлгородської області Росії, авіаракету – з Запорізької області, а "шахеди" – з російського Приморсько-Ахтарська, повідомили в Повітряних силах.
До відбиття повітряного нападу залучали зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
"В результаті бойової роботи збито усі 23 «шахеди» в межах Харківської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей", – йдеться у повідомленні.
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