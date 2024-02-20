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ППО вночі збила всі 23 запущених ворогом ударних БпЛА

Також росіяни запустили три ракети. 

ППО вночі збила всі 23 запущених ворогом ударних БпЛА
ППО збила 23 ударних безпілотники
Фото: Повітряні сили в Telegram

У ніч на 20 лютого росіяни били по Україні двома керованими ракетами С-300-С-400, керованою авіаракетою Х-31 і 23 ударними безпілотниками типу Shahed. Усі безпілотники збиті.

Атаку ворог проводив як зі своєї території, так і з окупованої. Зенітні ракети ворог запустив з Бєлгородської області Росії, авіаракету – з Запорізької області, а "шахеди" – з російського Приморсько-Ахтарська, повідомили в Повітряних силах.

До відбиття повітряного нападу залучали зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

"В результаті бойової роботи збито усі 23 «шахеди» в межах Харківської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей", – йдеться у повідомленні.

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