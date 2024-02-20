У Полтавській області внаслідок атаки пошкоджено промисловий об'єкт

Цієї ночі російська армія атакувала Полтавську область. Пошкоджено об'єкт промисловості в Кременчуцькому районі.

Унаслідок атаки там почалася пожежа, повідомив голова ОВА Філіп Пронін. Минулося без поранених.

"До ліквідації наслідків залучали 18 одиниць техніки ДСНС та 85 людей. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих", – сказав він.