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У Полтавській області внаслідок атаки пошкоджено промисловий об'єкт

За даними ОВА, минулося без поранених.

У Полтавській області внаслідок атаки пошкоджено промисловий об'єкт
Фото: Сили оборони Півдня

Цієї ночі російська армія атакувала Полтавську область. Пошкоджено об'єкт промисловості в Кременчуцькому районі.

Унаслідок атаки там почалася пожежа, повідомив голова ОВА Філіп Пронін. Минулося без поранених.

"До ліквідації наслідків залучали 18 одиниць техніки ДСНС та 85 людей. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих", – сказав він.

  • Попередньої атаки область зазнала вночі 18 лютого – росіяни атакували безпілотниками інфраструктуру.
  • Також Росія била 16 лютого – влучили по відкритій території.
  • Росіяни били по Полтавській області і днем раніше, рано вранці 15 лютого. Ворог влучив у склад, унаслідок чого там зайнялася пожежа в 100 квадратних метрів.
  • Загалом область зазнає атак або їх спроб фактично по декілька разів на тиждень. 
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