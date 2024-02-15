У Полтавській області є влучання в склад

У Полтавській області внаслідок російської ракетної атаки пошкоджено склад. Там зайнялася пожежа на площі 100 квадратних метрів, повідомив голова ОВА.
За його даними станом на 7:08, минулося без постраждалих.
"Вночі ворог атакував Полтавщину. Є влучання у складське приміщення у Миргородському районі. Це спричинило пожежу на площі 100 м². На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих", – сказав він.
Удар Росії по Україні 15 лютого
- У Київській області всі ракети відбила ППО. Є пошкодження щонайменше семи будинків внаслідок падіння уламків. Без постраждалих.
- У Києві теж працювала протиповітряна оборона, влучань і пошкоджень не зафіксовано.
- У Чугуєві внаслідок ракетного удару загинула жінка.
- У Запоріжжі пошкоджено об'єкт інфраструктури, поранено людину.
- У Львові росіяни теж вдарили по об'єкту інфраструктури, поранені двоє.
- Є пошкодження внаслідок падіння уламків і в Івано-Франківській області.