У Полтавській області є влучання в склад

За даними ОВА, минулося без потерпілих.

У Полтавській області внаслідок російської ракетної атаки пошкоджено склад. Там зайнялася пожежа на площі 100 квадратних метрів, повідомив голова ОВА.

За його даними станом на 7:08, минулося без постраждалих.

"Вночі ворог атакував Полтавщину. Є влучання у складське приміщення у Миргородському районі. Це спричинило пожежу на площі 100 м². На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих", – сказав він.

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