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У Запоріжжі є влучання в об'єкт інфраструктури

Щонайменше одна людина постраждала. 

У Запоріжжі після чергової масованої атаки росіян є влучання. За попередніми даними, ворог вдарив по об'єкту інфраструктури.

Поранено щонайменше одну людину. Про це повідомив голова ОВА Іван Федорів.

"Попередньо – влучання по обʼєкту інфраструктури Запоріжжя. Одну людину поранено, інформація щодо інших постраждалих уточнюється", – написав він о 6:53.

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