У Запоріжжі є влучання в об'єкт інфраструктури

У Запоріжжі після чергової масованої атаки росіян є влучання. За попередніми даними, ворог вдарив по об'єкту інфраструктури.
Поранено щонайменше одну людину. Про це повідомив голова ОВА Іван Федорів.
"Попередньо – влучання по обʼєкту інфраструктури Запоріжжя. Одну людину поранено, інформація щодо інших постраждалих уточнюється", – написав він о 6:53.
- Цієї ночі ворог провів чергову комбіновану повітряну атаку. В Чугуєві внаслідок удару загинула жінка. У Києві всі ракети збила ППО. За оперативною інформацією – в столиці обійшлося без жертв та руйнувань. Система життєзабезпечення міста працює в штатному режимі.
- У Львові є влучання в об'єкт інфраструктури. Поранені двоє.