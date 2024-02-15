У Хмельницькій області пошкоджено цивільні об'єкти

У Хмельницькій області внаслідок російської атаки пошкоджено цивільні об'єкти, йдеться у повідомленні Хмельницької ОВА.

Мешканців попросили зберігати інформаційну тишу. Працюють відповідні служби.

"Сьогодні вранці, ворог знову завдав масованого удару по Україні. На Хмельниччині є ушкодження цивільних об’єктів", – йдеться у повідомленні.

Перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін у коментарі Суспільному повідомив, що поранені двоє людей. Вони в стані середньої тяжкості.

Удар Росії 15 лютого: