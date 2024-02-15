У Хмельницькій області пошкоджено цивільні об'єкти

У Хмельницькій області внаслідок російської атаки пошкоджено цивільні об'єкти, йдеться у повідомленні Хмельницької ОВА.
Мешканців попросили зберігати інформаційну тишу. Працюють відповідні служби.
"Сьогодні вранці, ворог знову завдав масованого удару по Україні. На Хмельниччині є ушкодження цивільних об’єктів", – йдеться у повідомленні.
Перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін у коментарі Суспільному повідомив, що поранені двоє людей. Вони в стані середньої тяжкості.
Удар Росії 15 лютого:
- У Київській області всі ракети відбила ППО. Є пошкодження щонайменше семи будинків внаслідок падіння уламків. Без постраждалих.
- У Києві теж працювала протиповітряна оборона, влучань і пошкоджень не зафіксовано.
- У Чугуєві внаслідок ракетного удару загинула жінка.
- У Запоріжжі пошкоджено об'єкт інфраструктури, поранено людину.
- У Львові росіяни теж вдарили по об'єкту інфраструктури, поранені двоє.
- Є пошкодження внаслідок падіння уламків і в Івано-Франківській області.
- У Полтавській є влучання у складське приміщення у Миргородському районі. Це спричинило пожежу на площі 100 м². На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.