В небі над Івано-Франківщиною збили ворожу ракету, була незначна пожежа

Сили протиповітряної оборони збили ворожу ракету над Івано-Франківською областю. Внаслідок падіння уламків сталася незначна пожежа.
Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.
"Сьогодні на світанку ворог знову завдав ракетних ударів по містах України. ППО працювала у різних областях країни. На жаль, в деяких містах є влучання. Під час ранкової тривоги наші захисники неба збили ворожу ціль на території області. Внаслідок падіння уламків відбулося незначне загорання покрівель господарських будівель", - написала вона в Telegram.
Завдяки оперативній роботі рятувальників пожежу вже ліквідовано
На щастя, обійшлося без жертв та значних руйнувань.
Росіяни вже не вперше намагаються атакувати критичну інфраструктуру Івано-Франківської області.
- Сьогодні вранці росіяни влаштували чергову комбіновану атаку на українські міста. Вибухи чули містяни в Києві, Дніпрі, Запоріжжі та Львові.
- За даними КМДА, усі ворожі ракети, що летіли на столицю, знищили Сили ППО. В області пошкоджені будинки.
- У Львові було влучання в об’єкт інфраструктури, постраждало двоє людей.
- Також було влучання в об’єкт інфраструктури у Запоріжжі.