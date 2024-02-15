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В небі над Івано-Франківщиною збили ворожу ракету, була незначна пожежа

На щастя, обійшлося без жертв та значних руйнувань.

В небі над Івано-Франківщиною збили ворожу ракету, була незначна пожежа
Ілюстративне фото
Фото: Міноборони України

Сили протиповітряної оборони збили ворожу ракету над Івано-Франківською областю. Внаслідок падіння уламків сталася незначна пожежа.

Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

"Сьогодні на світанку ворог знову завдав ракетних ударів по містах України. ППО працювала у різних областях країни. На жаль, в деяких містах є влучання.  Під час ранкової тривоги наші захисники неба збили ворожу ціль на території області. Внаслідок падіння уламків відбулося незначне загорання покрівель господарських будівель", - написала вона в Telegram.

Завдяки оперативній роботі рятувальників пожежу вже ліквідовано

На щастя, обійшлося без жертв та значних руйнувань.

Росіяни вже не вперше намагаються атакувати критичну інфраструктуру Івано-Франківської області.

  • Сьогодні вранці росіяни влаштували чергову комбіновану атаку на українські міста. Вибухи чули містяни в Києві,  Дніпрі, Запоріжжі та Львові.
  • За даними КМДА, усі ворожі ракети, що летіли на столицю, знищили Сили ППО.  В області пошкоджені будинки.
  • У Львові було влучання в об’єкт інфраструктури, постраждало двоє людей.
  • Також було влучання в об’єкт інфраструктури у Запоріжжі.
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