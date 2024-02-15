В небі над Івано-Франківщиною збили ворожу ракету, була незначна пожежа

На щастя, обійшлося без жертв та значних руйнувань.

Сили протиповітряної оборони збили ворожу ракету над Івано-Франківською областю. Внаслідок падіння уламків сталася незначна пожежа.

Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

"Сьогодні на світанку ворог знову завдав ракетних ударів по містах України. ППО працювала у різних областях країни. На жаль, в деяких містах є влучання. Під час ранкової тривоги наші захисники неба збили ворожу ціль на території області. Внаслідок падіння уламків відбулося незначне загорання покрівель господарських будівель", - написала вона в Telegram.

Завдяки оперативній роботі рятувальників пожежу вже ліквідовано

На щастя, обійшлося без жертв та значних руйнувань.

Росіяни вже не вперше намагаються атакувати критичну інфраструктуру Івано-Франківської області.