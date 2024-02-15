Представник Держдепу заявив про фундаментальну зміну позицій у Чорному морі, - Reuters

Знищення великого десантного корабля "Цезар Куніков" ще раз підкреслює, що у чорноморському регіоні відбулася "фундаментальна зміна стратегічних позицій". Так у коментарі Reuters висловився представник Деждепартаменту США, який висловив бажання зберегти анонімність.
За його словами, використання дронів є асиметричним способом українських військових перебалансувати безпекову картину у Чорному морі. Ці заходи демонструють свою успішність: російський флот "більше не може вільно оперувати в регіоні", як це було на початку повномасштабного вторгнення.
- 14 лютого Генштаб підтвердив знищення великого десантного корабля "Цезар Куніков" Чорноморського флоту РФ.
- Україна неодноразово наголошувала, що всі російські військові об'єкти на окупованих територіях є законними цілями.
- На рахунку захисників – уже більше третини Чорноморського флоту росіян. Станом на 6 лютого Сили оборони вивели з ладу 24 російські кораблі і підводний човен.
- Для атаки на ворожий флот використовували, зокрема, морські дрони. Наразі Україна має на озброєнні декілька типів таких безпілотників. СБУ проводить операції з дронами "Морський малюк" і "Мамай", а ГУР повідомляло про використання MAGURA.