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Представник Держдепу заявив про фундаментальну зміну позицій у Чорному морі, - Reuters

Чиновник на умовах анонімності в коментарі ЗМІ визнав важливість знищення чергового російського військового корабля.

Представник Держдепу заявив про фундаментальну зміну позицій у Чорному морі, - Reuters
«Цезар Куніков»
Фото: Радіо Свобода

Знищення великого десантного корабля "Цезар Куніков" ще раз підкреслює, що у чорноморському регіоні відбулася "фундаментальна зміна стратегічних позицій". Так у коментарі Reuters висловився представник Деждепартаменту США, який висловив бажання зберегти анонімність.

За його словами, використання дронів є асиметричним способом українських військових перебалансувати безпекову картину у Чорному морі. Ці заходи демонструють свою успішність: російський флот "більше не може вільно оперувати в регіоні", як це було на початку повномасштабного вторгнення. 

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