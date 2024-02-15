Представник Держдепу заявив про фундаментальну зміну позицій у Чорному морі, - Reuters

Знищення великого десантного корабля "Цезар Куніков" ще раз підкреслює, що у чорноморському регіоні відбулася "фундаментальна зміна стратегічних позицій". Так у коментарі Reuters висловився представник Деждепартаменту США, який висловив бажання зберегти анонімність.

За його словами, використання дронів є асиметричним способом українських військових перебалансувати безпекову картину у Чорному морі. Ці заходи демонструють свою успішність: російський флот "більше не може вільно оперувати в регіоні", як це було на початку повномасштабного вторгнення.