Російські окупанти обстріляли вісім громад Сумщини

Сьогодні, 14 лютого, російських обстрілів зазнали Миколаївська сільська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська та Свеська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 14 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 74 вибухи.

Зокрема, Середино-Будську громаду росіяни обстріляли з мінометів та РСЗВ.

По Краснопільській громаді з території РФ окупанти завдали удару FPV-дронами, а по Миколаївській - артилерією.

Крім того, по Білопільській, Хотінській, Есманській, Великописарівській та Свеській громадам армія РФ вдарила з мінометів.