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Російські окупанти обстріляли вісім громад Сумщини

Більшість громад росіяни обстрілювали з мінометів.

Російські окупанти обстріляли вісім громад Сумщини
Наслідки обстрілу Сумщини росіянами (архівне фото)
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 14 лютого, російських обстрілів зазнали Миколаївська сільська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська та Свеська громади Сумської області

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 14 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 74 вибухи. 

Зокрема, Середино-Будську громаду росіяни обстріляли з мінометів та РСЗВ. 

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По Краснопільській громаді з території РФ окупанти завдали удару FPV-дронами, а по Миколаївській - артилерією.

Крім того, по Білопільській, Хотінській, Есманській, Великописарівській та Свеській громадам армія РФ вдарила з мінометів.

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