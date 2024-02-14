На Харківщині затримали ексберкутівця, який катував учасників Євромайдану

В одному із селищ Харківського району затримали та взяли під варту ексберкутівця, якого засудили до шести років позбавлення волі за катування учасників Євромайдану, — пише пресслужба Офісу генерального прокурора.
"В одному з селищ Харківського району Харківської області затримано та взято під варту колишнього міліціонера БМОП "Беркут" ГУМВС України в Харківській області. Затриманий — колишній працівник Беркуту", — зазначається у повідомленні генпрокуратури.
Раніше підозрюваного засудили до 6 років позбавлення волі за катування 20 січня 2014 року протестувальників на колонаді центрального входу на стадіон "Динамо" імені В. Лобановського (ч. 2 ст. 127 КК України).
Після ухвалення 21 грудня 2023 року судом обвинувального вироку він почав переховуватися та був оголошений у розшук.
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