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На Харківщині затримали ексберкутівця, який катував учасників Євромайдану

З грудня 2023 року він переховувався і був оголошений у розшук.

На Харківщині затримали ексберкутівця, який катував учасників Євромайдану
ексберкутівець
Фото: Офіс генпрокурора

В одному із селищ Харківського району затримали та взяли під варту ексберкутівця, якого засудили до шести років позбавлення волі за катування учасників Євромайдану, — пише пресслужба Офісу генерального прокурора.

"В одному з селищ Харківського району Харківської області затримано та взято під варту колишнього міліціонера БМОП "Беркут" ГУМВС України в Харківській області. Затриманий — колишній працівник Беркуту", — зазначається у повідомленні генпрокуратури.

Раніше підозрюваного засудили до 6 років позбавлення волі за катування 20 січня 2014 року протестувальників на колонаді центрального входу на стадіон "Динамо" імені В. Лобановського (ч. 2 ст. 127 КК України). 

Після ухвалення 21 грудня 2023 року судом обвинувального вироку він почав переховуватися та був оголошений у розшук.

  • У січні в справі про масові розстріли активістів на Інститутській судитимуть ще дев’ятьох співробітників “чорної роти Беркуту”.
  • жовтні 2023 року суд оголосив вироки 5 ексберкутівцям. Жоден не отримав тюремний термін. Ув'язнення призначили лише трьом обвинуваченим - Янішевському, Аброськіну та Зінченку, які з 2019 року втекли до Росії.
  • У січні цього року Київський апеляційний суд скасував обвинувальний вирок колишньому беркутівцю Руслану Марчуку по подіях розгону Майдану 30 листопада 2013 року. Справу відправили на новий розгляд.
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