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Ще 9 “беркутівців” заочно судитимуть у справі про розстріли активістів на Інститутській під час Революції гідності

Розслідування встановило, що “беркутівці” 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській у Києві розстріляли мітингувальників за наказом вищого керівництва держави. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Ще 9 “беркутівців” заочно судитимуть у справі про розстріли активістів на Інститутській під час Революції гідності
На Інститутській 20 лютого. Майданівці просуваються вперед до верхньої барикади.
Фото: Alan Turgutoglu

У справі про масові розстріли активістів на Інститутській судитимуть ще дев’ятьох співробітників “чорної роти Беркуту”, повідомляє Офіс Генпрокурора. 

Прокурори Офісу Генпрокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно дев’яти міліціонерів роти спеціального призначення ПМОП «Беркут», підпорядкованого ГУМВС України в м. Києві.

Розслідуванням встановлено, що 20 лютого 2014 року на вул. Інститутській у Києві обвинувачені виконали незаконний наказ та скоїли у співучасті з іншими правоохоронцями низку тяжких та особливо тяжких злочинів, організованих вищим керівництвом держави.

Вони застосували до учасників акцій протесту табельну гладкоствольну та автоматичну нарізну вогнепальну зброю, споряджену бойовими припасами. В результаті цього загинуло 48 та отримали вогнепальні поранення 90 мітингувальників.

У подальшому знаряддя вчинення злочину були викрадені, пошкоджені та приховані. Під час розслідування частину зброї знайшли та ідентифікували.

Обвинуваченим інкриміновано умисні вбивства та закінчені замахи на умисне вбивство двох і більше учасників акцій протесту, вчинення терористичного акту, викрадення табельної вогнепальної зброї, незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, а також перевищення службових повноважень (п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 2 ст. 15 п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 258, ч. 2 ст. 262, ст. 340, ч. 3 ст. 365 КК України).

У зв’язку з переховуванням обвинувачених на території країни-агресора та набуттям ними громадянства РФ, справа в суді буде розглядатися за спеціальною заочною процедурою (in absentia).

 

Офіс Генпрокурора нагадав, що за вчинення цих злочинів восени 2023 року до суду було скеровано обвинувальні акти стосовно ще 11 міліціонерів роти спеціального призначення ПМОП «Беркут», підпорядкованого ГУМВС України в м. Києві.

Нагадаємо, у жовтні 2023 року суд оголосив вироки 5 ексберкутівцям. Жоден не отримав тюремний термін. Ув'язнення призначили лише трьом обвинуваченим - Янішевському, Аброськіну та Зінченку, які з 2019 року втекли до Росії.

У січні цього року Київський апеляційний суд скасував обвинувальний вирок колишньому беркутівцю Руслану Марчуку по подіях розгону Майдану 30 листопада 2013 року. Справу відправили на новий розгляд.

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