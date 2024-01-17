У рамках проєкту «Нова країна» LB live поговорив з Іванною про те, чому це не окей, що столиця рухається до автомобілізації, як утворюються затори, до чого призводять забудови, які бачимо на лівобережній частині міста, що взагалі створює комфорт у містах і чи можливо до цього дійти в Україні.
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Урбаністка Іванна Малій про те, що потрібно українським містам для комфорту
«Насправді найбільша проблема Києва в тому, що тут є метро, через це свого часу забили на розвиток наземного транспорту», — вважає Іванна Малій, архітекторка, популяризаторка урбанізму.
Цю розмову ми записували за декілька тижнів до того, як затопило частину синьої гілки столичного метро, через що нагорі утворилися ще більші затори, ніж до цього.
Теми: Київ, громадський транспорт, архітектура