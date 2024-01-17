«Насправді найбільша проблема Києва в тому, що тут є метро, через це свого часу забили на розвиток наземного транспорту», — вважає Іванна Малій, архітекторка, популяризаторка урбанізму.

Цю розмову ми записували за декілька тижнів до того, як затопило частину синьої гілки столичного метро, через що нагорі утворилися ще більші затори, ніж до цього.