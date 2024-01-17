У трьох містах Росії палала залізниця: ГУР оприлюднило відео підпалу

У трьох містах Росії невідомі підпалили залізницю, внаслідок чого рух на ділянках був паралізований. Йдеться про Саратов, Ярославль і Дзержинськ.
Про це повідомили в Головному управлінні розвідки міністерства оборони України. У ГУР додали, що рух опору на російській території "набирає обертів".
"Невідомі противники путінського режиму вкотре спалили декілька релейних шаф на залізниці та інших об’єктах, які використовуються для логістики окупаційних терористичних військ", – йдеться у повідомленні.
На опублікованому відео видно, як невідомі люди обливають об'єкти займистою речовиною і підпалюють.
Інші випадки горіння російської залізниці
- У ніч на 4 січня 2023 партизани зупинили рух цивільних потягів і військових ешелонів на ділянці Транссибірської залізниці у районі Красноярська. Це – вже шостий такий випадок за перші дні 2023.
- У листопаді 2023 на важливих ділянках російської залізниці у Московській області згоріли два об’єкти: релейна шафа поблизу населеного пункту Лазенкі Новопередєлкінского району і релейна шафа поблизу населеного пункту Артем’єво міського округу Домодєдово.
- У ніч на 30 листопада відбувся вибух на Байкало-Амурській магістралі, а саме в Північномуйському тунелі ім. Бессолова, що в Бурятії. За даними джерел редакції, підрив є успішною спецоперацією СБУ, однак спецслужба офіційно це не коментує.